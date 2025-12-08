Juventus-Pafos, ora si pensa solo alla Champions League: domani parla Spalletti

Dopo la sconfitta del San Paolo di ieri sera, la Juventus ha già avvolto la pagina e pensa alla Champions League. Appuntamento mercoledì sera alle 21 contro il Pafos.

A Torino ora si pensa a una pagina nuova, non si guarda al passato, ma solo avanti. E sebbene ci siano gli incontri di Bologna con Bologna-Roma a preoccupare per la Serie A, l’obiettivo principale ora è mettere altri tre punti in cascina per quanto riguarda la Champions League.

A Juventus domani alle 17 parlerà in conferenza stampa Luciano Spalletti, insieme a un calciatore, per evidenziare quelli che sono gli obiettivi in vista della gara contro il Pafos. Una partita di fondamentale importanza, quella contro la squadra cipriota, che può contare sui giocatori del livello di David Luiz e Borsic, che sta facendo molto meglio di quanto ci si potesse aspettare, anche in Champions League, dimostrando di essere squadra vera e da non prendere assolutamente sotto gamba.

Lo dimostra l’ultimo risultato, il 2-2 contro il Monaco in Champions, ma ancora più quello prima, cioè la vittoria 1-0 in casa contro Ia Real. Al di là della sconfitta molto ampia nel risultato contro il Bayern Monaco, finora i ciprioti hanno fatto bene e sono in lotta per i play-off. Non c’è più tempo per pensare alla sfida persa contro il Napoli ieri.

Juventus-Pafos, le ultime dai campi

La prima certezza per quanto riguarda Juventus-Pafos è che Luciano Spalletti punterà a giocare con una formazione più offensiva. Non sarà ripetuto l’errore commesso contro il Napoli di lasciare in panchina gli attaccanti per giocare con Yildiz falso nove. Tornerà a titolare David, che non ha fatto bene da subentrato contro il Napoli, ma che ha bisogno di fiducia e deve tornare a giocare con continuità, soprattutto per prendersi il posto di Vlahovic, che avrà a che fare con un lungo infortunio. La formazione per il resto dovrebbe essere più o meno confermata, come unico cambio dovrebbe vedere David prendere il posto di Cabal, uno dei peggiori in campo contro il Napoli.

Di Gregorio in porta, 3-4-2-1 con Kalulu, Kelly e Koopmeiners in difesa. A centrocampo McKennie a destra, Cambiaso a sinistra, in mezzo a Locatelli e Thuram, anche se sale nelle quotazioni in nome di Miretti. David unica punta con dietro Yildiz e con Conceicao. Zhegrova ancora non è pronto per giocare dall’inizio. Nonostante queste informazioni c’è chi sottolinea che c’è la possibilità che Spalletti finalmente passi alla difesa 4 per giocare con 4-3-3, cosa che non si può escludere e che sicuramente avverrà prima o poi, anche perché la difesa 3 che aveva dimostrato tanta solidità fino a questo momento contro il Napoli ha deluso e ha aspettati ampiamente.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.

PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepé; Quina, Dragomir, Orsic; Anderson. All. Carcedo.