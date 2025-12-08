Tutti gli errori di Spalletti, ora il mister deve essere sé stesso: dalla difesa a 4 alla mentalità offensiva

Inutile negarlo, il bilancio con Luciano Spalletti della Juventus finora è negativo. Ora è il momento di cambiare tutti gli errori del tecnico.

Oggi vogliamo sottolineare che diventa importante per i bianconeri avere un punto di svolta a partire sicuramente dal lavoro del tecnico che finora non ha convinto del tutto.

Quello che è emerso dalla sfida contro il Napoli di ieri sera a Diego Maradona è sicuramente la paura che Luciano Spalletti ha in questo momento di lasciarsi andare. Un po’ come gli si era detto in Nazionale quando passò alla difesa 3, meglio che perda seguendo il suo istinto che adagiandosi su quelle che sono le scelte di altri.

Ora è arrivato il momento davvero di cambiare, non c’è più nessun motivo per rimanere ancorati al passato, anche perché è un passato che non offre nessuna stabilità e così davvero non si va da nessuna parte. Ci aspettiamo da Spalletti dei cambiamenti repentini già molto presto, magari già nella partita di mercoledì contro il Pafos.

Gli errori di Luciano Spalletti

Andiamo dunque ad analizzare quelli che sono stati finora gli errori di Luciano Spalletti e le cose che si potrebbero migliorare per evitare che questa stagione diventi effettivamente più in salita di quello che ci si poteva aspettare. Andiamo ad analizzare un po’ le cose viste fino a questo momento e cerchiamo di capire come tutto può cambiare molto rapidamente se si lavora in maniera intelligente.

Errore numero 1 di Luciano Spalletti, l’ostinarsi a giocare con il 3-4-2-1 anche se non rientra nella sua filosofia. Il non voler passare alla difesa a 4, che è sicuramente la cosa più intelligente da fare in questo momento, invocata da tutti ormai già dai tempi di Igor Tudor. Una scelta conservativa di Luciano Spalletti che deve dimostrare tutto il coraggio che ha sempre avuto da allenatore per prendere in mano la situazione.

Errore numero 2, la mentalità offensiva totalmente assente che di solito ha contraddistinto le squadre di Luciano Spalletti. L’aria non è mai piena, quando con Conceicao e Yildiz sulle corsie saltano l’uomo, non trovano mai nessuno dentro che possa creare superiorità numerica, che possa far male alla difesa avversaria e sono costretti a ripiegare in scelte difficili e non facili da gestire.

Errore numero 3, gestione di alcuni calciatori che non sono in forma. Uno su tutti Andrea Cambiaso, giocatore che da un anno a questa parte si è un po’ perso dopo un anno e mezzo straordinario con la maglia bianconera che aveva portato un’offerta incredibile del Manchester City di Guardiola.

Errore numero 4, McKennie. McKennie è sempre stato un calciatore d’utile, utile, ma allo stesso tempo è sempre stato uno di quelli che faceva tutto così così, niente di eccellente, di eccesso. Va collocato in una determinata posizione e comunque dovrebbe essere un jolly da usare a partita in corso, non il punto fermo 7 volte su 7 titolare con Luciano Spalletti.

Errore numero 5, caso Zhegrova. Zhegrova se non sta bene non gioca, se sta bene gioca e quando entra fa la differenza, però si deve capire pure che fare con questo giocatore. Sicuramente in questo senso l’errore forse non è di Spalletti ma della società che ha puntato su un calciatore in grossa difficoltà dal punto di vista fisico.

Errore numero 6, David e Openda. Ieri in conferenza stampa Spalletti ha alzato la voce sui 45 milioni spesi su Openda, un po’ per giustificare la sua scelta e il cambio su Yildiz che gli è stato tanto criticato, però così non mette tranquilli i giocatori. I due giocatori sono in evidente difficoltà psicologica, non che questo sia giustificato ma sta anche all’allenatore a tirare fuori il meglio di loro in questo momento. Sicuramente David che veniva da due partite interessanti, aveva segnato col Bodo, aveva giocato bene in Coppa Italia, era entrato anche tutto sommato abbastanza bene nella precedente partita del campionato, viene messo in panchina e la Juventus non è che dice l’ha messo in panchina per far giocare Vlahovic, no, l’ha messo in panchina e ha giocato senza punte. Come può entrare in campo con la testa alta e con la voglia giusta? Sembra un pesce fuor d’acqua, vero, ma la colpa forse non è nemmeno sua.

Errore numero 7, ostinarsi su giocatori che invece non fanno più parte del progetto da anni, tipo Kostic. Kostic aveva illuso tutti partendo bene, segnando quel gol che aveva sbloccato e in parte deciso la gara con la Cremonese, però poi un errore dietro l’altro, la sostituzione all’intervallo nella gara poi vinta col Cagliari, dove però l’errore suo porta all’1-0 di Seba Esposito e anche ieri pesce fuor d’acqua entra in un momento delicato alla partita malissimo, sbaglia tutto, lascia crossare Neres che per il gol del 2-1 del Napoli poi davanti con la palla che tocca con la punta e calcia l’aria. Un disastro, un disastro.

Da cosa deve ripartire la Juventus?

Da cosa deve ripartire Spalletti? Questo lo sa meglio lui di noi, sicuramente è un tecnico molto preparato, l’ha dimostrato, saprà uscire da questa situazione.

Però che dia fiducia a David e che faccia le cose semplici perché oggi conta solo vincere e forse gli esperimenti non vanno fatti in partite come quella col Napoli, ma non vanno fatti proprio in questo momento.