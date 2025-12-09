Calciomercato Juventus, spunta Marusic per la difesa ma i tifosi non ci stanno

L’ultimo nome spuntato per il calciomercato della Juventus è Adam Marusic, terzino classe 1992 della Lazio che va in scadenza a giugno. I tifosi però non ci stanno.

Si tratta di un calciatore d’esperienza che conosce molto bene il campionato italiano, nelle ultime ore si è acceso il suo nome a Torino.

Secondo Calciomercato.com sia la Juve che il Napoli sarebbero pronti a portare il calciatore in casa sfruttando la fine del contratto con la Lazio. I tifosi bianconeri però sembrano molto contrariati da questa ipotesi come tuonano sui social network.

Il rimprovero principale non ruota attorno al nome di Marusic, che a parametro zero potrebbe essere anche un buon affare, ma per il livello che continua ad abbassarsi per una squadra che fino a pochi anni fa a parametro zero andava a prendere calciatori del peso specifico di Sami Khedira, Angel Di Maria e Dani Alves. Il ko proprio contro il Napoli ha riacceso un malumore che sembrava messo a tacere da tre successi del tutto illusori e ora ci sono Bologna e Roma, anche se prima la sfida di Champions contro il Pafos.

Chi è Adam Marusic?

Vogliamo però lasciarvi anche un profilo per quanto riguarda Adam Marusic, di chi si tratta? Il calciatore montenegrino è nato a Belgrado il 17 ottobre del 1992. Cresciuto in patria nel Vozdovac, con il quale ha debuttato tra i professionisti è poi passato al Kortrijk in Belgio.

L’esplosione è arrivata proprio in Belgio con la maglia dell’Ostenda dove dopo una grande stagione è stato acquistato dalla Lazio nell’estate del 2017. Da quel momento è diventato un protagonista centrale nella squadra biancoceleste arrivando a collezionare ben 259 presenze in Serie A e risultando sempre utile alla sua causa.

Di fatto è un terzino destro, ma ha sempre dimostrato di essere un jolly, muovendosi sia sull’altra fascia che in situazioni estreme anche come centrale a quattro che come braccetto senza dimenticare la possibilità di giocare anche più avanti addirittura nel tridente.

Non si tratta sicuramente di un campione internazionale, ma di un modesto calciatore che può fare la differenza giocando a ritmi alti in tutte le parti del campo. Il fattore che evidenziano i tifosi, e che non può essere ignorato, è che si tratta di un calciatore che comunque ha un peso specifico differente da quello che servirebbe per tornare grandi. Un acquisto che dunque tende a mediocrizzare quella che è la situazione generale per la squadra bianconera.