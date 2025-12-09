Juventus-Pafos, conferenza vigilia Spalletti: stroncatura pesante per Jonathan David

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Pafos, grande protagonista è Jonathan David arriva la pesante stroncatura.

Ma cosa è accaduto? Andiamo a leggere le parole del tecnico bianconero cercando di capire tutto quello che c’è da capire in merito.

Ecco le parole di Spalletti: “David ha bisogno di 4-5 partite? Anche io avrei bisogno di 5 partite per allenare il Real Madrid e il Barcellona per far vedere che livello di allenatore sono. In questo caso qui qualsiasi calciatore, anche Adzic, ha bisogno. Funziona in un’altra maniera, dici che devi giocare con continuità per me deve andare forte tutti gli allenamenti e dopo che sei andato fortissimo io ti do dieci minuti per una partita, la fai bene e poi ti do un tempo, fai bene altre due-tre volte e ti do una partita. Ne fai bene una e te ne do cinque. No, che vieni all’allenamento e fai una volta in un modo e una volta in un’altra. Se lo scrive bene e lo leggono mi fa un favore“.

Detto questo David giocherà domani? Difficile al momento dirlo, visto che Spalletti è imprevedibile, ciò che appare evidente è che le parole del tecnico siano di pesantissima stroncatura. Andiamo però a leggere le altre parole del mister.

Spalletti parla alla vigilia di Juventus-Pafos

Luciano Spalletti non ha parlato ovviamente solo di Jonathan David alla vigilia della gara Juventus-Pafos. Il tecnico ha detto le sue, dimostrando di essere sempre molto carico e pronto a riportare alla vittoria la squadra bianconera.

Quando gli chiedono se cambierà modulo risponde così: “Conosco la squadra un po’ di più ora, ma le partite sono vicine e fare un allenamento con tutti e ventidue che sono disponibili è difficilissimo. 4-3-3? Il calcio somiglia sempre meno a questi numeri e sistemi di gioco, solo in alcuni momenti ci si ritrova dentro i numeri. Ormai quasi tutte le squadre ti vengono addosso forte, c’è una continua deformazione dei sistemi. Avere un difensore di piede destro mi permetterà delle cose, tipo non avere Kelly a giocare col destro fuori area“.

Su Bremer e Rugani pronti al rientro spiega: “Li sto aspettando a braccia aperte. Saranno convocati e andranno in panchina, ma non posso dire se giocheranno. Si tratta di dieci minuti ieri l’altro come tempistiche di allenamento e soprattutto Daniele ha bisogno di tempo. Se non entreranno si alleneranno e cercheranno di aumentare il loro minutaggio per la prossima partita“.