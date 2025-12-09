Juventus-Pafos probabili formazioni, ultime dai campi: Spalletti torna sui suoi passi

Le probabili formazioni di Juventus-Pafos, gara che si disputa domani per il turno della Champions League, dimostrano come Luciano Spalletti abbia definitivamente fatto ritorno sui suoi passi dopo la gara con il Napoli.

Cambio in vista per la Juventus, che dovrebbe ritrovare una punta centrale di ruolo e probabilmente al centro dell’attacco giocherà stavolta Jonathan David.

Almeno al momento Luciano Spalletti non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi, invece sul modulo, che dovrebbe essere ancora una volta il 3-4-2-1, anche se c’è chi inizia a sostenere che già da domani si vedrà in campo la difesa a 4. Attenzione però al Pafos, che non è una squadra da sottovalutare, nonostante il nome non ridondante e il fatto che sia… che provenga da un calcio minore come quello cipriota.

Si tratta di una squadra che comunque finora ha fatto molto bene, ha dimostrato di avere qualità in mezzo al campo e di essere pericolosa davanti. In più conta sull’esperienza al centro di difesa di uno come David Luiz, di cui queste partite ne ha giocate tantissime. Andiamo a leggere le ultimissime per quanto riguarda le probabili formazioni.

Juventus-Pafos probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Juventus-Pafos, partiamo dai bianconeri in porta giocherà ancora Di Gregorio, quindi nessuna chance per Mattia Perin di partire dall’inizio. Difesa a tre confermata più per assenza di alternative e per voglia di puntare sugli stessi calciatori da sfida con Napoli. Quindi le 3K saranno ancora una volta in campo, con Kalulu braccetto destra, Koopmeiners braccetto sinistro e Kelly al centro. Ricordiamo che oltre a Bremer sono infortunati anche Daniele Rugani e Federico Gatti. Centrocampo in linea a 4 con, ancora una volta, McKennie a destra e Cambiaso a sinistra. Anzi, Cambiaso torna a sinistra perché nell’ultima partita aveva giocato Cabal.

Al centro ancora Locatelli e Thuram, anche se c’è un ballottaggio tra il centrocampista francese e Miretti che è sembrato vivo anche nella gara contro il Napoli. Davanti, appunto, si rivede David punta centrale con, a suo sostegno, Yildiz e Conceicao. Zhegrova e Openda partiranno la panchina.

Dall’altro lato, il Pafos gioca con il 3-4-1-2. Porta Michail in difesa a 3 con David Luiz, Berno centrale, Luckassen sulla destra e Goldar sulla sinistra. Centrocampo, da destra verso sinistra, Bruno, Sunjic, Pepe e Dragomir, Orsic trequartista a svariare sulle fasce, dietro a Quina e Andersson Silva. Sono diverse le assenze anche per quanto riguarda il Pafos, che dovrà fare a meno soprattutto di Pedrau, ma anche di Sema, Odefalk, Mimovic e Brito.