Bologna-Juventus, quattro indisponibili per Vincenzo Italiano

Mancano poco più di 48 ore a Bologna a Juventus e sono diverse le assenze che colpiranno la squadra di Vincenzo Italiano per il match con la Juve.

Quattro ko per la squadra rosso-blu che si trova ad affrontare la partita in estrema difficoltà ed emergenza.

Per i bianconeri quella di domenica sera è una partita decisiva contro una squadra forte e che al momento la precede di due punti in classifica. Giocare in trasferta rende la cosa ancora più complessa nonostante tra i rossoblù ci siano diversi calciatori che sono in grande difficoltà fisica.

Vincenzo Italiano ha dovuto gestire un importante impegno di Europa League e si trova dunque a dover fare i conti con un giorno in meno di riposo rispetto ai bianconeri che avevano giocato in Champions contro il Pafos ma mercoledì.

Nonostante i buoni risultati raccolti la squadra emiliana si trova a dover affrontare alcune defezioni anche piuttosto importanti e che continueranno a dare filo da torcere anche contro i bianconeri. Ma di chi si tratta? Andiamo a scoprirlo più da vicino cercando di capire meglio come potrà giocare la squadra dei felsinei nella gara di domenica sera.

Bologna-Juventus, gli indisponibili tra i felsinei

Sono quattro gli indisponibili tra i felsinei per la gara Bologna-Juventus, ma di chi si tratta? Freuler, Skorupski, Vitik e Casale non ci saranno nella gara di domenica sera, quattro assenze importanti per i felsinei che saranno costretti dunque a dover scendere in campo con idee differenti.

Si parte dalla porta dove Ravaglia non sta facendo male, ma dove manca un titolare inamovibile e di grande personalità come Skorupski, quella che si può tranquillamente definire una sicurezza nella squadra di casa. Fuori anche due perni della difesa come Vitik e Casale che ben avevano figurato in questa stagione e che non possono che essere visti come due ko pesantissimi.

Ma l’assenza più pesante è sicuramente quella di Remo Freuler, un centrocampista dal peso specifico importante e in grado di dettare i tempi alla squadra. Uno dei grandi segreti del Bologna di Italiano che l’anno scorso ha vinto la Coppa Italia e fatto molto bene in campionato meritandosi la qualificazione all’Europa League.

Calciatori che dunque potrebbero creare un problema non di poco conto nella rosa e che meritano di essere considerati un problema viste le loro assenze. Vedremo come andrà la partita sperando di poter sfruttare questi “vantaggi”.