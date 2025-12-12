Elkann vende la Juventus? Le dichiarazioni sono ufficiali: ecco cosa sta accadendo

Le ultime ore si rafforzano l’idea che John Elkann e la Exodar stiano vendendo la Juventus, ma è davvero possibile? Andiamo a scoprirlo.

Le voci delle ultime ore sicuramente stanno gravitando attorno a un futuro molto diverso da quello che ci potevamo aspettare per i bianconeri. Scopriamo meglio insieme di cosa si tratta.

Paolo Ardoino ha rotto qualsiasi tipo di indugio su X, sottolineando l’offerta che Tether ha portato per acquistare la Juventus. Leggiamo dal suo profilo: “Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota della Juventus. Sin dall’inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita, e ha sempre meritato. Se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà un miliardo di euro nel club”.

Tre zebre accompagnano questa dichiarazione di juventinità che fa sognare i tifosi. I troppi anni senza vittorie fanno pensare che potrebbe essere davvero la strada giusta quella di cambiare per andare a cercare di ottenere i risultati che ormai stentano davvero ad arrivare. Andiamo a vedere se davvero c’è questa possibilità e tutto quello che si è sentito nelle ultime ore anche ascoltando l’altra campana.

Juventus venduta? La verità

Merito a queste parole è tornata a parlare anche la Exor, attraverso un suo portavoce ha spiegato ad Ansa la situazione smentendo categoricamente i rumors usciti e ha sottolineato: “Non solo in corsa negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juve, smentisco categoricamente i recenti rumors di stampa”.

Nonostante questo le parole di Ardoino fanno pensare che qualcosa non stia così e sicuramente nelle prossime ore si scoprirà qualcosa, di certo c’è bisogno di investire per riportare la Juventus in alto come lo sta accadendo ormai da diverse stagioni. Chissà cosa deciderà la società, i tifosi sperano che davvero chi voglia investire possa entrare in società in maniera più importante per poter regalare ai tifosi i sogni che meritano e che hanno messo da parte ormai da tanti troppi anni.

La sensazione è che la Juventus possa adeguarsi finalmente ai cambiamenti del calcio e magari anche se la famiglia Agnelli potrebbe un po’ uscire oppure passare un po’ in secondo piano e diventare decisamente personale protagonista in minoranza di questa evoluzione. La netta sensazione è che i tifosi vogliano quello che sta accadendo un po’ a tutte le big d’Europa e c’è qualcuno che investa per comprare i calciatori più forti che ci sono sul mercato.