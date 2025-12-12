Juventus 8 giorni per sognare, Luciano Spalletti ha un piano

Perché la Juventus può tornare a sognare? La prossima settimana, in realtà i prossimi 8 giorni, saranno decisivi per il futuro della squadra, con due partite di fondamentale importanza che potrebbero regalare tutto uno scenario differente.

Prima il Bologna fuori casa, poi la Roma in casa. Se la Juve fa sei punti c’è la concreta possibilità di diventare quarti e essere subito dietro al treno ormai in vetta di Inter, Napoli e Milan.

I bianconeri sono ancora alla ricerca della loro identità, in una difficoltà che va avanti ormai da anni e a cui non sembra esserci fine. Sulla panchina si sono alternati quattro tecnici, tutti di assoluto livello e personalità, che hanno ottenuto il medesimo risultato e cioè nulla.

Oggi però non si può più sbagliare, sul campo servono gol, determinazione, gioco ma soprattutto la vittoria. Un qualcosa che spesso quest’anno ha fatto fatica ad arrivare, per una squadra che non riesce a ritrovare i suoi passi verso il successo. Andiamo a leggere dunque cosa ci aspetta per le prossime partite quando i bianconeri sono chiamati a dare una vera e propria svolta al campionato e alla stagione più in senso lato.

Juventus, 8 giorni per svoltare

Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23. Questo recita la classifica, ma potrebbe bastare una settimana per vedere cambiare improvvisamente tutto. Questo perché i bianconeri con due vittorie supererebbero sicuramente Roma e Bologna, ma probabilmente anche il Como visto che affronterà domenica proprio i giallorossi.

La vittoria di Juventus potrebbe dare spazio a una crescita della fiducia. Vincano due partite di fila a Napoli, Inter e Milan poco importerebbe perché comunque la classifica rimarrebbe corta e la Juventus sarebbe a quel punto definitivamente consacrata a quarta forza del campionato.

Un passo in avanti importante perché la Champions League non può sfuggire, perché la Champions League è fondamentale per i bilanci e per poter fare una squadra ancora più forte l’anno prossimo. Nelle mani di Spalletti c’è dunque una grossa possibilità per riuscire a raggiungere il risultato che gli permetterebbe di tornare a far sognare una piazza.

Sarà solo il campo a dire se la Juventus è davvero pronta a questo, oppure se servirà qualcosa in più per raggiungere risultati del genere. Di certo, qualora dovesse arrivare due risultati negativi, per la Juventus sarebbe crisi profonda verso un futuro difficile da gestire. Staremo a vedere quello che accadrà.