Calciomercato Juventus, Joao Mario out – Palestra in: e i tifosi sognano

I tifosi della Juventus sognano con un calciomercato che sembra pronto a regalare soddisfazioni. La sessione di gennaio si avvicina con la cessione ormai certa di Joao Mario e la possibilità di puntare tutto su Marco Palestra.

I bianconeri vogliono tornare a vincere e sicuramente quest’anno possono avere la loro grande occasione se lavoreranno con intelligenza anche durante la sessione di riparazione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ormai è certa la cessione di Joao Mario. Il terzino era arrivato a fronte di uno scambio, anche se indiretto, col Porto dove era approdato Alberto Costa. A Torino si era visto così arrivare un calciatore che sembrava promettente e che aveva avuto un buon impatto in estate.

Con Tudor però non ha giocato mai e altrettanto è accaduto con Luciano Spalletti che non l’ha schierato titolare nemmeno in Coppa Italia. Il ragazzo ha mercato in patria e a Torino per lui non c’è spazio, sicuramente partirà, si spera a titolo definitivo, nella sessione di calciomercato di gennaio.

Per sostituirlo c’è un nome che fa sognare i tifosi, quello di una delle più grandi sorprese di questa prima parte di stagione in Serie A. Andiamo ad analizzare più da vicino il tutto.

Palestra alla Juventus?

Il calciatore che piace tanto a Luciano Spalletti, e come non essere d’accordo con lui, come riporta La Gazzetta dello Sport, è quello di Marco Palestra terzino che sta facendo fuoco e fiamme a Cagliari ma che è di proprietà dell’Atalanta. Non sarà sicuramente facile da raggiungere, ma con un piccolo sforzo si può arrivare a un calciatore giovane e di grandissima qualità.

Non c’è solo lui però nel mirino dei bianconeri per la corsia destra di difesa. L’altro nome altisonante è quello di Malo Gusto che al Chelsea sta giocando meno quest’anno e che è un ragazzo seguito con attenzione dal club bianconero ormai da mesi.

In terza battuta troviamo un’altra sorpresa di questa stagione e cioè Christian Mawissa del Monaco, un ragazzo dotato sicuramente di passo, tecnica e velocità che può dire la sua soprattutto quando si trova ad aggredire a livello offensivo. In questo caso ci sono un po’ di dubbi però sulle qualità difensive del ragazzo che piace comunque tanto alla dirigenza anche in ottica futura. Staremo a vedere chi dei tre convincerà di più e soprattutto sarà maggiormente fattibile per un calciomercato particolare come quello di gennaio da sempre restio a colpi a effetto.