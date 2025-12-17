Calciomercato Juventus, Maignan sempre più vicino

Mike Maignan potrebbe diventare davvero il portiere della Juventus l’anno prossimo. Le voci continuano a rincorrersi e il calciatore va a parametro zero.

C’è grande attesa per le evoluzioni della carriera del portiere francese considerato tra i più forti del mondo e che i bianconeri cercano da tempo.

DI lui se n’è parlato a lungo ora è impegnato per la Supercoppa Italiana con la semifinale contro il Napoli. Sarà sicuramente protagonista ancora e alla ricerca di successi, ma di certo il contratto in scadenza fa rimanere tutti molto preoccupati dalle parti di Milano.

Sul contratto a SportMediaset ha specificato: “Non è il momento di parlare di questo oggi. Io devo dare il massimo sul campo e poi, solo poi, vedremo cosa accadrà. So che il mio futuro fa parlare, ma non è una cosa che mi deve disturbare”. Oltre la Juventus ci sono molti club anche stranieri su di lui soprattutto dalla Premier League.

Chi è Mike Maignan?

Ma chi è Mike Magnan? Se lo conosciamo tutti per quello che sta facendo al Milan dal 2021 quando è arrivato per sostituire Gigio Tornarum, ma è passato invece al Paris Saint-Germain, non tutti conoscono la sua storia prima dell’arrivo in Italia. Nato a Cayenna il 3 luglio del 1995, ha compiuto da poco 30 anni, ma per un portiere un’età che, insomma, può prevedere tante stagioni ancora davanti. Il capitano del Milan, dove gioca dal 2021, ha 134 presenze e 130 gol presi in Serie A, è titolare nella Francia dal 2019, anche se rimangono poi tanti altri forti portieri che hanno provato a insidiare il posto.

Il padre di origini guineane, la madre haitiana, nonostante questo, anche se nato nella Guyana francese, è cresciuto a Parigi. Dopo varie vicissitudini, a 14 anni arriva al Paris Saint-Germain, dove fa tutta la trafila dei giovanili fino a 20 anni. Poi, un po’ inspiegabilmente, il club di transalpino lo vende a Lille, dove si riesce a imporre l’attenzione di tutti, e dove poi però lascia nel 2021 proprio per ruotare al Milan a parametro zero. Un portiere forte fisicamente, 191 cm x 89 kg, grande agilità, grande senso della posizione, bravo sui rigori, bravo sui tiri da fuori, ha davvero pochissimi difetti, e in una Juventus, dove la posizione di Michele Di Gregorio non è più forte come l’anno scorso, potrebbe essere davvero un colpo importante.