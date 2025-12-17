La tragedia di Juan Eduardo Esnaider, il racconto della morte del figlio

Ricordate Juan Eduardo Esnaider, calciatore argentino che arrivò alla Juventus nel gennaio del 1999 e avrebbe dovuto sostituire Alessandro Del Piero, infortunato al crociato, alla fine del 1998 in quella tragica partita del Friuli.

Oggi parliamo di un momento davvero drammatico della sua vita che non tutti conoscevano e che ci lascia senza parole.

Il calciatore se lo ricordano in pochi, l’uomo allo stesso tempo, però nonostante questo quello che gli è accaduto è stato raccontato di recente e ha attirato l’attenzione ancora una volta. L’ex attaccante della Juventus è tornato a parlare della morte del figlio Fernando in un’intervista a El Cafelito. Il ragazzo è morì il 25 dicembre, giorno di Natale del 2012, dopo una lunga malattia di appena 17 anni. Il suo racconto è davvero pieno di emozioni, quello di un padre che non può ovviamente accettare la morte di un figlio.

Il ragazzo giocava come difensore nelle giovani del Getafe e Esanider racconta di lui: “Non era un fenomeno dal punto di vista tecnico come calciatore, ma era un ragazzo davvero straordinario”. Il racconto poi scende all’interno di una storia che è davvero incredibile, impossibile da accettare, dolorosissima. L’ex calciatore ha confessato a Marca che ogni giorno è difficile, non solo il 25 dicembre: “Dipende da come mi sveglio, dal mio umore, dalle cose che ho da fare, ma sono tutte cose molto difficili”. E poi spiega che: “la mia vita è stata dura solo una volta, è l’unica cosa difficile che ho vissuto nella mia vita, ma non lo perdonerò mai, non ci si riprende a una situazione del genere. Io e mia moglie abbiamo parlato sempre di tutto, non siamo mai rimasti in silenzio e questa è stata una buona cosa. E se dobbiamo piangere, piangiamo”.

Chi è Esnaider?

Ma chi era Esnaider? O chi è Esnaider? Esnaider è un calciatore nato in una famiglia di origini mezzo spagnola e mezzo tedesca a Mar della Plata il 5 marzo del 1973. Era un attaccante molto forte di testa, molto veloce, rapido, tecnico e si parlava di lui davvero un gran bene. Cresciuto nelle giovanili del Ferro Carrillo Oeste, viene acquistato nel 1991 dal Real Madrid, che dopo un periodo nella squadra B lo fa debuttare nella prima squadra, dove segna anche un gol nella stagione 92-93. Passa poi due anni a Zaragoza, dove fa una valanga di gol, viene riportato dal Real Madrid a casa, però in una stagione in cui delude. Passa poi all’Atletico Madrid, dove torna a segnare e alla fine si afferma ed esplode all’Espanyol.

Alla Juve ci arriva nel gennaio del 99 per 12 miliardi di lire, non riesce però mai a imporsi di fatto. Gioca pochi spezzoni, male, sembra soffrire anche fisicamente alcuni problemi e delle difficoltà, così poi l’anno dopo va in prestito al Real Zaragoza, poi viene ceduto al Porto, inizia a girare, River Plate, Real Murcia a Newell’s, ma sempre senza grande continuità, ormai la sua carriera è finita ed è costretto ad abbandonare nel 2005 quando aveva appena 32 anni. Diventa nel 2009 vice allenatore del Getafe, poi fa una breve carriera da allenatore, anch’essa non di grandissimo successo.