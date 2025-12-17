Luciano Spalletti “convoca” Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, il suo gesto

Un messaggio, un simbolo, un segnale, la forza, la volontà. Luciano Spalletti convoca per gli allenamenti della Juventus anche i due ragazzi scomparsi ormai da tanti anni, cioè Riccardo Neri e Alessio Ferramosca.

Arrivano parole davvero molto importanti per quanto riguarda i due giovani da parte del tecnico bianconero che ha dimostrato subito di essere quell’uomo davvero di qualità, di principio, di esperienza, ma anche di grandissimo cuore e voglia di essere sempre vicino alle famiglie di questi due ragazzi.

Famiglie che hanno dovuto subire un qualcosa di inaccettabile, ingiusto e ingiustificato e che crea un dolore e un dispiacere davvero forte sotto ogni punto di vista. I bianconeri si sono riuniti per raccontare questo momento di fronte al fatto che ormai 19 anni fa accadde questo episodio tragico, questo qualcosa di impossibile da accettare e davvero drammatico che ha lasciato un segnale, 19 anni senza questi due ragazzi tragicamente scomparsi nel lago di Vinopol il 15 dicembre 2006.

La Juventus ha voluto ricordarli, ma Luciano Spalletti, anche se è l’ultimo arrivato, ha voluto dimostrare ancora una volta il suo essere grande uomo, il suo essere persona vera, il suo essere uomo di cuore. Ricordo che va alle famiglie, anche da parte nostra, non possiamo che stringerci attorno a loro.