Bremer sì, Bremer no: Juventus-Roma e quel dubbio di Spalletti

Il nome di Gleison Bremer è il grande dubbio di Luciano Spalletti per Juventus Roma. Alla fine il brasiliano giocherà un nodo a titolare nella difesa 3, lo scopriremo solo sabato sera.

Il calciatore brasiliano, riduce da un infortunio al ginocchio, ha portato l’operazione al menisco. Il secondo intervento nel giro di poco più di 12 mesi fa preoccupare, perché ha appena rientrato, ma c’è bisogno di lui.

La squalifica di Teun Koopmeiners e l’infortunio di Federico Gatti e Daniele Rugani lasciano aperta questa possibilità di vedere Bremer di nuovo dal primo minuto. Nonostante questo c’è grande preoccupazione di una possibile ricaduta. La ricaduta infatti era anche l’infortunio che ha subito a ottobre scorso e che l’ha portato di nuovo sotto i ferri. C’è dunque grande indecisione anche da parte di Spalletti.

L’unica alternativa possibile è quella di rischiare Daniele Rugani oppure di abbassare al centro di difesa Manuel Locatelli. Al momento è difficile capire quello che potrà accadere. Di sicuro c’è la grande volontà di provare a recuperare Bremer. I tifosi della Juventus non sanno cosa sperare e c’è chi anche pronostica il possibile piegamento di Juan Cabal da primo minuto. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore e se arriveranno ulteriori informazioni.