Calciomercato Juventus, il sogno si chiama Robert Lewandowski

Un colpo di scena clamoroso da Juventus potrebbe piombare su un giocatore di grande esperienza per l’attacco. Il nome è quello di Robert Lewandowski, del Barcellona.

L’attaccante polacco va in scadenza a giugno 2026 con il nuovo prende improbabile, nonostante di 37 anni è ancora un top player.

Sono moltissime le squadre che sono interessate a questo calciatore di spessore internazionale. Ha oltre 700 gol in carriera. Sicuramente si tratta di un nome che fa sognare e l’età non spaventa considerando quello che sta facendo in Italia Luka Modric. Sul calciatore ci sono anche il Milan e diverse squadre inglesi che potrebbero dare filo da torcere ai bianconeri.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo pare però che in vantaggio ora ci sarebbe il club di Mls League dei Chicago Fire. Pare addirittura che l’attuale direttore sportivo del club, in passato ct degli Usa, Gregg Berhalter, avrebbe incontrato l’attaccante e il suo entourage.

Si tratta di un colpo di scena evidente e in grado di smuovere i cuori dei bianconeri verso il futuro. L’idea di tornare grandi passa anche da possibilità di questo genere. Siamo sicuri che l’affare si potrà chiudere nelle prossime ore. Staremo a vedere quello che accadrà.

Lewandowski verso la Juventus, colpo di calciomercato

Si legge, Robert Lewandowski, si legge 651 gol con la maglia dei club e 88 con la maglia della nazionale polacca, per un totale che è molto difficile anche solo da pronunciare, per quanti redi ha segnato questo giocatore. Attaccante di grandissimo livello internazionale, nato a Varsavia il 21 agosto del 1988, cresciuto nel Varsovia-Varsavia, debutta dal professionista del Delta Varsavia, per poi passare al Legia, allo Znicz e al Lech Poznan. È proprio qui al Lech che esplode letteralmente, fino a quando nel 2010 viene acquistato dal Borussia Dortmund, dove compie l’ennesimo salto di categoria, dimostrandosi calciatore di un peso specifico straordinario.

Al Borussia Dortmund in Bundesliga segna 74 gol in 131 partite, mentre al Bayern Monaco, dove passa 8 anni successivi, gioca 253 partite segnando 238 gol. Una macchina veramente da gol, incredibile, che lascia senza parole per la sua forza fisica, per la sua esplosività, per l’abilità sotto rete a dire e a dimostrare chi è davvero. Arriviamo nel 2022 e continuiamo a segnare, anche se gli anni passano, ma i gol non sono mai mancati.

Staremo a vedere se potrà aggiungere anche la casella Serie A in quelle che animano e hanno portato il ragazzo a vivere una carriera da giocatore trascinante e di livello internazionale.