Calciomercato Juventus, spunta la pista che porta a Lucca per l’attacco

Juventus sta pensando seriamente a Lorenzo Lucca, ormai finito ai margini nel Napoli e potrebbe arrivare a Gennaio in prestito per rinforzare l’attacco a Luciano Spalletti.

Attaccante di forza fisica e anche buona tecnica, era stato accostato da Juventus già un anno fa quando giocava nell’Udinese, potrebbe tornare utile alla manovra bianconera.

I bianconeri hanno perso per diversi mesi Dusan Vlahovic e si trovano a dover combattere con la difficoltà di trovare una punta centrale che giochi nel 4-2-3-1 o 4-2-2-4 di Luciano Spalletti. L’obiettivo è quello di avere una punta forte fisicamente, visto che Jonathan David e Lois Openda non stanno convincendo, la possibilità è quella di andare a prendere un calciatore fisicamente strutturato che possa fare la differenza sotto porta.

Proprio per questo si è pensato a Lorenzo Lucca che al Napoli non sta giocando, era arrivato per una cifra importante in estate, ma dopo il KO di Lukaku è stato messo da parte per acquistare Hojlund, secondo quanto riportato tutto mercato web. Il Napoli sarebbe felice per alleggerire il monte ingaggi e avere un calciatore in meno scontento nella propria rosa. Staremo a vedere quali saranno le decisioni prese da qui alla fine della stagione.

Chi è Lorenzo Lucca?

Lorenzo Lucca, nato a Moncalieri il 10 settembre del 2000, è un attaccante dal fisico imponente, supera i due metri in altezza, pesa circa 80 kg ed è un calciatore davvero di grande spessore tecnico rispetto anche al suo fisico. L’esplosione arriva dopo gli anni a Vicenza e Palermo nella stagione 2021-22 al Pisa, in Serie B, dove viene notato dall’Ajax che lo prende in prestito per un anno, facendolo giocare anche diverse partite in Eredivise.

Nel 2023, però, torna a Pisa e viene acquistato dall’Udinese, dove esplode definitivamente diventando anche uno dei convocati della nazionale di Luciano Spalletti. Il giocatore è dotato di fisicità, tecnica e grande abilità nella rigore e spesso è stato paragonato a Luca Toni, anche se lui ha sottolineato di ispirarsi a Zlatan Ibrahimovic. A Napoli, questo inizio di stagione ha fatto un po’ fatica, senza riuscire a trovare continuità da titolare in 18 partite, anche se molte da subentrata ha segnato appena due gol.

Staremo a vedere che accadrà, ma di certo lui ha bisogno di rilanciarsi e la società bianconera di avere un attaccante in più di livello e che possa fare la differenza al centro dell’attacco. L’affare inoltre sarebbe comodo anche al Napoli mettendo di fatto tutti d’accordo per stavolta.