Cuadrado salta la Juventus, l’incrocio non ci sarà

L’incrocio tra Juan Cuadrado e Juventus non ci sarà, il colombiano salterà la sfida del prossimo 27 dicembre tra Pisa e Juventus.

Il calciatore ex di turno non sarà a disposizione di Alberto Girardino per la sfida contro la vecchia signora che si giocherà in Toscana alla fine dell’anno.

Il calciatore classe 1988 non dovrebbe essere recuperato, sta ancora patendo la distrazione al bicipite femorale sinistro per la quale è fermo dal 7 novembre. Potrebbe tornare a disposizione probabilmente dopo le feste, anche se è in forte dubbio pure per quello. Il calciatore non sarà contro la sua squadra, che ha lasciato da diverso tempo e che ha portato anche a Napoleone, visto che passò dalla Juventus all’Inter dimostrandosi subito a suo agio con la tifoseria nera-azzurra e, in un certo senso per alcuni, rinnegando il passato in bianconero.

Sicuramente avrà modo comunque di rincontrarsi con i suoi ex colleghi e compagni di squadra anche perché sarà presente allo stadio ovviamente, anche se non convocato, anche se dalla tribuna per la partita contro la Juve visto che giocherà la sua squadra in casa. È un peccato perché sicuramente è un calciatore importante che è sempre bello affrontare nonostante gli apporti non siano splendidi come un tempo.