Chi è Simone Sozza? Tutto sull’arbitro di Juventus-Roma

Simone Sozza è l’arbitro di Juventus-Roma, andiamo a conoscerlo più da vicino cercando di raccontarvi alcuni aspetti molto interessanti legati alla sua carriera professionale.

Diventa interessante andare ad analizzare più da vicino il ruolino di marcia del fischietto e tutto quello che c’è da sapere.

Per prima cosa partiamo ad analizzare la squadra arbitrale del match:

Arbitro: Sozza

Assistenti: Baccini – Perrotti

Quarto ufficiale: Sacchi

VAR: Ghersini

AVAR: Mazzoleni.

Simone Sozza è nato a Milano il 19 agosto del 1987. Dopo aver iniziato una carriera da calciatore, senza grande fortuna, ha scelto di iniziare nel 2004, all’età di 17 anni, il percorso come arbitro iscrivendosi al corso presso la sezione AIA di Seregno.

Nel 2015 approda tra i professionisti in Lega Pro, nel 2019 arriva la Serie B e l’anno dopo la A con esordio il 26 gennaio del 2020 in un Parma-Udinese valevole per la 21esima giornata di campionato.

Nel 2023 viene promosso a internazionale con esordio in Spagna-Cipro, gara terminata 6-0 il 12 settembre di quell’anno.

In carriera Sozza ha diretto 8 volte la Juventus con 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. La Roma invece l’ha arbitrata in 15 occasioni con 8 successi dei giallorossi, 3 pari e 4 ko.