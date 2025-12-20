Juventus-Roma 2-1, la decide Openda: tabellino, classifica e le parole dei protagonisti

Juventus-Roma termina col risultato finale di 2-1, a deciderla è un gol di Lois Openda. Il tabellino e le parole dei protagonisti di una gara fondamentale.

Tre punti fatti e tre recuperati ai giallorossi che ora sono a -1 così come il quarto posto. È ufficialmente tornata la Vecchia Signora.

Primo tempo disordinato da ambo le parti con i bianconeri che un paio di volte si presentano di fronte a Svilar, prima con Openda, che si fa anticipare dal fenomenale portiere giallorosso, e poi con Conceicao che si fa ipnotizzare dallo stesso. Al riposo però si va 1-0, perché proprio Chico, dopo una combinazione perfetta di Yildiz e Cambiaso in diagonale punisce il portiere avversario con freddezza e grande intelligenza.

Nella ripresa i bianconeri partono fortissimo, provano a riaprirla ma prima Yildiz è sfortunato poi Svilar dice due volte no prima a Cambiaso e poi ancora a Conceicao. Su una sventagliata di Zhegrova poi McKennie si trova a colpire e di fronte al portiere serve a porta vuota Openda che non può sbagliare. Il gol di Baldanzi serve solo per il tabellino.

Juventus-Roma tabellino e la classifica della Serie A

Juventus-Roma porta i bianconeri, che vincono 2-1, a -1 dalla zona Champions e proprio dai giallorossi. Un successo che arriva dopo quello di Bologna della settimana scorsa e che da decisamente carica a squadra e ambiente.

Ecco il tabellino:

Reti: 44’ Conceicao (J), 70’ Openda (J), 75’ Baldanzi (R).

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer (61’ Rugani), Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso (89’ Kostic); Conceicao (61’ Zhegrova), Yildiz (89’ Miretti); Openda (82’ David). A disposizione: Perin, Scaglia, Milik, Adzic, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti.

Roma: Svilar; Ziolkowski, Mancini, Rensch; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé (56’ Baldanzi), Pellegrini (52’ Bailey) (73’ El Shaarawy); Dybala (56’ Ferguson). A disposizione: Vasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Hermoso, Pisilli, Sangare, Bah, Mirra, Ghilardi. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Sozza.

Ammoniti: Soulé (R), Conceicao (J), Kone (R), Cristante (R), McKennie (J).

Ecco la classifica di Serie A:

Inter 33

Milan 32

Napoli 31

Roma 30

Juventus 29

Bologna 25

Como 24

Lazio 23

Sassuolo 21

Udinese 21

Cremonese 21

Atalanta 19

Torino 17

Lecce 16

Cagliari 14

Genoa 14

Parma 14

Verona 12

Pisa 10

Fiorentina 6

Juventus-Roma, le parole dei protagonisti

Alla fine di Juventus-Roma, gara terminata come detto 2-1, hanno parlato i protagonisti. Eccole loro dichiarazioni.

LUCIANO SPALLETTI – (Dazn) “Sono davvero contento perché vincere queste partite è una mezza impresa. Loro stanno bene in campo, hanno il ritmo di quello che ti stritola e se non sei bravo qualche volta a tenere palla rischi. Nel primo tempo lo abbiamo fatto poco, ci hanno costretto a dover butta via molta corsa sulla fase difensiva, perché fanno bene questo accerchiamanto da destra a sinistra e quando devi riposizionare la squadra nella fase difensiva butti via roba che poi ti manca per avere delle ripartenze come abbiamo fatto nel secondo tempo. Sono stati bravi a crearci queste difficoltà. Noi siamo stati timidi da un punto di vista di ricreare delle situazioni importanti. Nel secondo tempo si è avuto un approccio diverso, una mentalità differente, un voler andare a far valere le nostre idee, le nostre qualità in maniera più corretta e secondo me abbiamo vinto anche meritatamente perché la partita è stata fatta”

CHICO CONCEICAO – (Dazn) “Niente di grave l’infortunio, ma la cosa importante è la vittoria. Sono felice del gol che meritavo già prima. Spalletti con noi è sempre molto esigente e si vedono i risultati. Dobbiamo continuare così, ora dobbiamo solo pensare a vincere la settimana prossima”

LOIS OPENDA – (Dazn) “Non mi sento ancora al massimo, nonostante il gol. La fiducia che mi arriva ora però è differente e sapevo che avrei segnato presto. Sapevo che mi sarei adattato e sono molto contento. Cosa è cambiato con Spalletti? La mentalità è differente. Ci piace molto, è un allenatore che vuole sistemare i nostri errori subito dopo l’allenamento. È un allenatore che ci conosce e sa dove andare a correggere”

GLEISON BREMER – (Dazn) “Sto bene, nessun problema fisico, era previsto che avrei giocato un’ora. È stata dura tornare dopo un lungo stop, ma dopo ho messo la testa a posto e sapevo che sarebbe arrivato il mio momento. Durante la settimana ero un po’ in ansia, però è bastato fare quello che sapevo. Sono felice che abbiamo vinto. Spalletti ha già vinto e ha sempre fatto bene, qui alla Juve conta solo vincere”