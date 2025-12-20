Juventus-Roma diretta streaming: come seguire la partita

La diretta streaming di Juventus-Roma ci racconterà la partita dal primo all’ultimo minuto, andiamo a scoprire come guardarla in televisione e non solo.

Ricordandovi che la pirateria uccide il calcio e che è una pratica assolutamente deprecabile oltre che illegale, vi forniamo tutte le indicazioni per il match di oggi.

thuram e mckennie con kone
Juventus-Roma diretta streaming: come seguire la partita (ANSA) JuveLive.it

Attraverso Dazn, se siete abbonati, potrete guardare la partita in televisione ma anche su dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone grazie all’apposita applicazione. La partita sarà anche trasmessa su Sky visto che è una delle tre di questa settimana a disposizione della piattaforma. Potrete seguirla sui canali Sky Sport Uno, Sky Calcio e anche sul canale in 4K. Grazie a Now Tv potrete seguirla anche in diretta streaming.

Per la diretta testuale invece vi consigliamo di seguire Diretta.it che è sempre aggiornato e puntuale.

