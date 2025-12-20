Juventus-Roma diretta streaming: come seguire la partita

La diretta streaming di Juventus-Roma ci racconterà la partita dal primo all’ultimo minuto, andiamo a scoprire come guardarla in televisione e non solo.

Ricordandovi che la pirateria uccide il calcio e che è una pratica assolutamente deprecabile oltre che illegale, vi forniamo tutte le indicazioni per il match di oggi.

Attraverso Dazn, se siete abbonati, potrete guardare la partita in televisione ma anche su dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone grazie all’apposita applicazione. La partita sarà anche trasmessa su Sky visto che è una delle tre di questa settimana a disposizione della piattaforma. Potrete seguirla sui canali Sky Sport Uno, Sky Calcio e anche sul canale in 4K. Grazie a Now Tv potrete seguirla anche in diretta streaming.

Per la diretta testuale invece vi consigliamo di seguire Diretta.it che è sempre aggiornato e puntuale.