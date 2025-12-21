Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez va ko e rischia di tornare

Nico Gonzalez rischia di tornare alla Juventus a giugno, il calciatore argentino, ora all’Atletico Madrid, è andato ko per infortunio e rischia di non scattare il riscatto.

C’è grande apprensione anche da parte della società bianconera per l’infortunio dell’esterno d’attacco. Diventa interessante approfondire il tutto.

Il calciatore ex Fiorentina ha riportato un problema muscolare alla gamba destra ed è uscito zoppicando dal rettangolo verde di gioco nella sfida che vedeva il Girona contro i colchoneros.

L’esterno d’attacco deve collezionare almeno 21 presenze da minimo 45 minuti per veder scattare il riscatto da opzionare a obbligatorio. Finora ne ha collezionate 11 e il riscatto sembra fatto, anche se questo problema fisico rischia di diventare un ostacolo non di poco conto.

Arrivato per oltre 40 milioni di euro nell’estate del 2024 dalla Fiorentina a Torino ha decisamente deluso senza riuscire a lasciare il segno. Anche nell’anno in bianconero sono stati tanti i problemi fisici che hanno portato la nuova società a decidere per la cessione. Una carriera costellata da problemi muscolari per Nico che all’Atletico sembrava aver ritrovato la voglia di fare la differenza grazie alla sua tecnica e rapidità.