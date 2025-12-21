Juventus-Roma, le pagelle di Fantozzi: Locatelli il migliore, molto bene Openda, Kelly e Bremer

Juventus-Roma è terminata con il risultato di 2-1, andiamo a vedere le pagelle di Matteo Fantozzi sui calciatori bianconeri.

La partita è stata aperta da Chico Conceicao con raddoppio di Lois Openda. Nel finale il gol della bandiera di Baldanzi.

Ecco i voti:

Di Gregorio 5: deve fare solo parate scolastiche, al primo tiro che prende la mette pari pari sui piedi di Baldanzi. Non era semplice fare meglio, ma era anche impossibile fare peggio e il gol stava per rovinare la partita;

Kalulu 6.5: gioca con intensità, anche se dalla sua parte nessuno lo disturba, prestazione di livello anche in fase offensiva dove si propone con continuità;

Bremer 7: anche a mezzo servizio il miglior difensore della Serie A per distacco. Preciso, ordinato, pulito e cattivissimo, si mangia Dybala e non lo segue tutto campo. Se recupera per la Juventus vale come un acquisto da 100 milioni; (61′ Rugani 6.5): entra attento e concentrato, uno affidabile in qualsiasi momento. L’errore alla fine che spalanca la porta a Ferguson era condizionato da un fallo;

Kelly 7: tra i migliori, mai una sbavatura e anche qualità nel palleggio. Annulla di fatto Matias Soulè, giocando una partita davvero da grande interprete. Stava iniziando a convincere come centrale a tre, ma il ritorno di Bremer lo spinge a sinistra dove si trova notevolmente meglio;

McKennie 7: spesso criticato, è il calciatore che ha sempre il numero maggiore di km percorsi tra i bianconeri. Gioca con personalità e intelligenza, tiene palla quando serve e la scarica altrettanto bene. Si inserisce in area poi da attaccante vero, in uno di questi casi nasce il gol di Openda, solo davanti a Svilar ha una freddezza da fantasista a spalancare la porta al belga;

Locatelli 7.5: il migliore dei suoi, nel primo tempo recupera una quantità infinita di palloni e fa ripartire l’azione dei suoi. Preciso anche nei passaggi in verticale, con Spalletti può fare il salto definitivo di carriera;

Thuram 6.5: da Bologna è cambiato, ritrova continuità fisica e tecnica, esce palla al piede e sbroglia un paio di occasioni che si facevano molto pericolose. Dominante in mezzo al campo annienta Kone;

Cambiaso 6.5: altra partita con tanti errori e sbavature, manca ancora molto per rivedere il calciatore che si è spento un anno fa dopo l’offerta monstre del Manchester City. Nonostante questo si merita un buon voto per l’assist che apre la partita e che serve come un coccolatino a Conceicao; (89′ Kostic sv)

Conceicao 7: oggi l’abbiamo visto in panni inediti, quelli del bomber. Più che seminare il panico sulla fascia entra dentro e prima sfiora il gol per poi segnare quello che sblocca la partita. Esce nella ripresa per un problema fisico, ma poi a Dazn dice che non è niente di grave, meno male aggiungiamo noi; (61′ Zhegrova 4): sembra fuori forma e non quello brillante degli ultimi mesi, non riesce mai saltare l’uomo e da un dribbling sbagliato nasce il gol di Baldanzi. Unico merito un cross ciabattato che apre l’azione verso il gol di Openda;

Yildiz 7: quando si accende lui inizia a girare la squadra tutta, non segna e non fa assist ma illumina. La palla per Cambiaso che porta al gol di Conceicao è geniale, così come un altro paio di palloni messi dentro. Nella ripresa sfiora due volte il gol, prima con un tiro che fa la barba al palo, poi con un palo preso in pieno. Dominante, esce tra gli applausi; (89′ Miretti sv)

Openda 7: al di là del gol, che è il meno visto oggi, è un altro calciatore. Conferma i buoni minuti visti all’ingresso in campo contro il Bologna una settimana fa, corre in tutte le direzioni e lo fa con qualità. Nel primo tempo è bravo su un’uscita di Svilar a cercare McKennie, nella ripresa inizia il suo classico movimento a tergicristallo che spossa la difesa avversaria. Per la prima volta esce tra gli applausi e per la prima volta si capisce perché è costato 45 milioni; (82′ David sv)

All.Spalletti 8: sembrava anche lui totalmente travolto dalla nebbia di Torino. I pari contro il Toro e la Fiorentina avevano deluso, indicato che c’era da lavorare molto, così come la sconfitta contro il Napoli dove aveva dimostrato di essere in totale confusione o almeno così sembrava a qualcuno. Lui stava cucinando nel pentolone una Juve che poi ha dimostrato di essere praticamente perfetta contro due delle sorprese di quest’anno, battute sia Bologna e Roma e Champions ora a un solo punto.