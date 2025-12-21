Pisa-Juventus, Akinsanmiro e Nzola out: doppio problema per Gilardino

Alberto Gilardino sarà obbligato a perdere due calciatori importanti per la sua squadra nella sfida Pisa-Juventus. Non ci saranno Akinsanmiro e Nzola.

Il club nerazzurro dovrà fare a meno di due protagonisti di questo inizio di stagione. I due calciatori sono infatti stati convocati per la Coppa d’Africa che va in scena proprio in questo periodo.

Pesantissima l’assenza in mezzo al campo di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista di quantità e qualità che è stato. convocato per la Nigeria e mancherà davvero tanto contro i bianconeri. Mancherà anche la punta di diamante della squadra, Mbala Nzola che invece è stato chiamato dall’Angola.

Il centrocampista sarà sostituito dal giovane Piccinini, mentre al posto dell’attaccante vedremo Meister.