Gleison Bremer salta l’allenamento della Juventus

Gleison Bremer ha saltato l’ultimo allenamento della Juventus. Nelle ultime notizie è esplosa la preoccupazione in casa bianconera, ma cosa è accaduto?

Il calciatore brasiliano era rientrato nell’ultima parte della sfida contro il Bologna, per giocare titolare contro la Roma. Era uscito all’ora di gioco facendo preoccupare i tifosi.

Secondo SportMediaset però l’assenza all’allenamento di oggi del centrale difensivo ex Torino sarebbe stata pattuita con l’allenatore da tempo per gestire il problema al menisco per gestire i carichi di lavoro. Si tratta sicuramente dunque di una scelta concreta che era pattuita nonostante questo i tifosi non possono non preoccuparsi per quanto accaduto alcuni mesi fa.