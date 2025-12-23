Gleison Bremer salta l’allenamento della Juventus

Gleison Bremer ha saltato l’ultimo allenamento della Juventus. Nelle ultime notizie è esplosa la preoccupazione in casa bianconera, ma cosa è accaduto?

Il calciatore brasiliano era rientrato nell’ultima parte della sfida contro il Bologna, per giocare titolare contro la Roma. Era uscito all’ora di gioco facendo preoccupare i tifosi.

Gleison Bremer salta l’allenamento della Juventus (ANSA) JuveLive.it

Secondo SportMediaset però l’assenza all’allenamento di oggi del centrale difensivo ex Torino sarebbe stata pattuita con l’allenatore da tempo per gestire il problema al menisco per gestire i carichi di lavoro. Si tratta sicuramente dunque di una scelta concreta che era pattuita nonostante questo i tifosi non possono non preoccuparsi per quanto accaduto alcuni mesi fa.

