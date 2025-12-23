Marco Ottolini, chi è il nuovo ds della Juventus? La sua carriera

Marco Ottolini è il nuovo direttore sportivo della Juventus. Dopo mesi di indiscrezione arriva l’ufficialità, ma scopriamo chi è.

L’ex-Genova affiancherà in dirigenza tra i bianconeri Damien Comolli, François Modesto e Giorgio Chiellini.

Diventa molto interessante scoprire qualcosa più da vicino sulla sua carriera e sulle sue qualità. Non molti hanno fatto caso al fatto che si tratta di un ritorno in bianconero per quello che era l’ex direttore sportivo del Genoa passato alla Juventus proprio in queste ore. Si tratta di un profilo giovane di grande personalità e con la possibilità anche di crescere ulteriormente.

A Torino è già stato e sicuramente ha lavorato a diversi giovani dimostrando di avere personalità e intelligenza. Fu responsabile del giocatore in prestito e successivamente anche molto vicino al progetto legato alla Next Gen. Conoscere l’ambiente è sicuramente un innesto importante per la dirigenza bianconera.

Vogliamo però fare un attimo un passo indietro per cercare di scoprire meglio di chi si tratta, capire meglio la sua carriera, e cercare di svelarvi quante più curiosità possibili, anche perché questo ingaggio potrebbe anche favorire il futuro della Juventus sotto altri punti di vista, per raggiungere magari altri successi che sono alla portata di una squadra che ormai da troppo tempo non riesce a ottenere risultati. Come dice la sua storia.

Chi è Marco Ottolini?

Marco Ottolini nasce nel 1980 e dopo aver tentato una carriera da calciatore, passando anche per il Brescia, va a lavorare dietro alla scrivania partendo dall’Anderlecht, dove entra nella dirigenza con ruolo di osservatore nel 2015.

In tre stagioni riesce a diventare così attenzionato dagli addetti ai lavori che la Juventus lo porta in bianconero. Rimane osservatore della Juve dal 2019 al 2021, è responsabile del Club 15, programma per sviluppare e crescere il brand Juventus. Successivamente nel 2022 passa al Genoa, dove diventa direttore sportivo.

Durante il suo percorso ha segnato degli acquisti molto importanti, tra cui quello di Dragusin, quello di Martinez, portiere oggi vice di Sommer all’Inter, e anche l’approdo in Italia di Mateo Retegui, che poi è diventato titolare nazionale. Sicuramente si tratta di un banco di prova importante per Ottolini, che torna alla Juventus per vestire un ruolo di prim’ordine e dimostrare di poter dire la sua anche a questi livelli. La notizia di mercato si era moltiplicata spesso in passato, se ne era già parlato, anche se l’ufficialità è arrivata solo oggi e riesce a regalare alla società un dirigente davvero di ottimo livello.