Dopo Pisa-Juventus torna Ancelotti, tutto sembra scritto stavolta

Sabato non si ferma il campionato, si torna in scena con Pisa-Juventus. Dopo la gara sembra pronto a tornare Ancelotti, tutto scritto stavolta.

La gara dell’Arena Garibaldi sarà decisiva sotto diversi punti di vista, diventa fondamentale capire quello che si smuoverà nelle prossime ore.

Pisa-Juventus sarà decisiva per il futuro di Alberto Gilardino che potrebbe essere esonerato in caso di sconfitta, nonostante le buone cose fatte vedere in campo i nerazzurri hanno raccolto finora davvero poco in termini di risultati e la società sembra pronta a cambiare.

Il nome in cima alla lista oggi è quello di Davide Ancelotti, figlio di Carlo ex Juventus ora ct del Brasile. Potrebbe essere per la prima volta Serie A per lui dopo un percorso netto molto importante già all’estero. A dirlo è La Gazzetta dello Sport che sottolinea come dopo l’addio al Botafogo il figlio di Carletto sogni di arrivare in Italia.

Considerato da molti un vero e proprio talento del calcio moderno oggi vogliamo andare a scoprire qualcosa in più su di lui.

Chi è Davide Ancelotti?

Davide Ancelotti è nato a Parma il 22 luglio del 1989 nonostante all’epoca suo padre giocasse nel Milan. Anche lui insegue, fin da bambino, il sogno di giocare nel calcio che conta ma non ci riesce. Centrocampista proprio come papà cresce nelle giovanili del Milan senza riuscire a imporsi, nel 2008 gioca l’unica stagione da professionista al Borgomanero per ritirarsi a vent’anni e intraprendere la strada dell’allenatore.

Seguendo gli insegnamenti di papà e laureandosi a 22 anni in Scienze Motorie, Davide diventa preparatore atletico al Paris Saint German prima e al Real Madrid poi. Nel 2016 il padre lo promuove a suo vice e se lo porta dietro nelle avventure con Bayern Monaco, Napoli, Everton, ancora Real Madrid e al Brasile.

Quest’ultima dura pochissimo visto che Davide vuole iniziare la sua carriera da primo cosa che nel 2025 fa alla guida del Botafogo. Esonerato il 17 dicembre scorso ora cerca una nuova avventura magari proprio in Italia e il Pisa si è dimostrato molto interessato a lui.

Molti considerano la svolta tattica meno conservativa di Carletto degli ultimi anni proprio merito suo. Sarà interessante vedere se riuscirà a ripetere la carriera del padre, certo fare anche solo la metà di quanto fatto da questi vorrebbe dire per lui aver vissuto una carriera incredibile e davvero da ricordare ai nipoti magari accanto alle storie su un grande Milan.