Marcelo Salas, El Matador che alla Juventus perse la Corrida: infortuni, carriera, gol, Lazio e Cile

Marcelo Salas è stato sicuramente un grandissimo attaccante. Il Matador oggi compie 51 anni e lo vogliamo ricordare, anche se alla Juventus ha perso la sua corrida.

Infortuni, difficoltà e poco spazio hanno reso la sua avventura a Torino non proprio quello che ci si aspettava. La Lazio ha dato il meglio di sé in Italia e non solo.

Oggi affrontiamo la carriera di un grandissimo campione, un giocatore che è rimasto nella mente delle persone per la sua bravura sotto porta e anche per la sua iconica esultanza con braccia larghe, poi il segno della croce e alla fine l’inchino. Calciatore d’altri tempi non troppo dotato a livello atletico oppure fisico, ma con un senso del gol che lo rendeva infallibile.

È proprio lui uno dei simboli del calcio che non c’è più, un calciatore serio, un vero atleta, uno sportivo, nonostante un fisico non invidiabile, non tirato a lucido come quello di tanti altri, ma uno che viveva del calcio, che sapeva come gestire le emozioni in campo, che ha fatto grande la Lazio, ma ha fatto grande anche il Cile. Oggi raccontiamo la sua carriera in vista del suo compleanno, visto che è nato proprio la Vigilia di Natale.

Marcelo Salas e la Corrida persa alla Juventus da Matador

Dopo anni straordinari alla Lazio, Marcello Salas, nell’agosto del 2001, passa la Juventus. Si parla di un affare per 50 miliardi delle vecchie lire, cioè 28 e mezzo di euro cash, più 25 come valutazione del cartellino di Darko Kovacevic. Estate fantastica quella dove arrivarono anche Gianluigi Buffon, Lilian Thuram e Pavel Nedved a fronte delle partenze però di Zinedine Zidane e Filippo Inzaghi. La sua avventura però inizia male, quella prima stagione gioca appena 7 partite, con un solo gol segnato in Serie A.

Questo perché il 20 ottobre, quindi inizio campionato a Bologna, patisce un brutto infortunio, una distorsione del ginocchio destro e la lesione del legamento crociato anteriore. Salta tutta la stagione, anche se poi entrerà nella lista di quelli che hanno vinto lo scudetto. Ritorna in campo l’anno dopo e chiude anche quella stagione con pochi gol, poche presenze, poche emozioni, condizionate da una situazione fisica non proprio ottimale.

La Juventus prova a venderlo un po’ a chiunque in giro e tra l’altro diventa protagonista di un caso che i bianconeri rimpiangeranno per decenni, perché Moggi aveva chiuso per lo scambio più conguaglio a favore dello Sporting Lisbona per portare un giovanissimo Cristiano Ronaldo. Salas però rifiuta e decide di tornare in Sud America. Una volta lasciata la Juve fa due anni a River Plate e poi chiude laddove aveva iniziato all’Universidad de Chile.

Carriera e gol tra Lazio e Cile

Facciamo un salto indietro alle origini della carriera di Marcelo Salas, che nasce a Temuco, il 24 dicembre 1974. Il suo soprannome arriva praticamente subito quando i suoi inchini dopo i gol portano i tifosi a soprannominarlo El Matador. Considerato il miglior attaccante della storia del Cile, anche il capocannoniere che ha segnato più gol con la maglia della nazionale, cioè 45 considerando anche l’Under: 4 ai Mondiali, 18 qualificazioni Mondiali, 15 in amichevole.

Veramente un giocatore straordinario, che ha dimostrato anche di essere rilevante a livello sudamericano, pensate che secondo la IFFHS è il 31esimo miglior giocatore sudamericano del XX secolo, una roba folle, pazzesca. Doveva essere cresciuto nell’Universidad de Cile, proprio in questa squadra del suo paese, debutta da professionista il 1993. Dopo tre anni importantissimi viene ceduto al River Plate, dove dimostra ancora di essere veramente un calciatore straordinario.

Nel 1998 a portarlo in Italia era Lazio che lo acquista per 20 milioni di dollari, che lo vede tra i calciatori più significativi nelle qualificazioni Mondiali, del 98 che si è disputato in Francia, e in quel momento è il quarto acquisto più importante a livello economico del calcio, dopo Ronaldo, Rivaldo e Denilson.

Con la squadra bianco-celeste ottiene dei successi incredibili, è nella rosa di quello scudetto, vinto proprio ai danni della Juventus, nella stagione 99-2000. Gioca tre anni a Lazio, in cui riesce anche a vincere una Coppa delle Coppe, segnando quattro redditi in sei partite, e decide la Supercoppa Europea vinta con Manchester 1-0 proprio grazie a un suo gol. Giocatore abile in tutte le caratteristiche, nonostante appena 173 centimetri, era forte anche di testa, fisicamente imbattibile, rapido, abile negli scampi corti, calciatore che oggi sarebbe titolare ovunque.