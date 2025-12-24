Scambio Ricci-Gatti, si accende la voce di calciomercato tra Juventus e Milan

di

Juventus e Milan sembrano pronti a fare uno scambio con Federico Gatti in rosso-nero e Samuel Ricci in bianconero.

Potrebbe accadere nella sessione di gennaio di calciomercato. Le due società sono amiche e molto spesso riescono a fare anche affari. Si sono diverse volte parlate anche l’estate scorsa per Dusan Vlahovic.

gatti ricci
Scambio Ricci-Gatti, si accende la voce di calciomercato tra Juventus e Milan (ANSA) JuveLive.it

In questo momento Massimiliano Allegri ha assolutamente bisogno di un centrale di difesa per dare anche un po’ di sostanza a un reparto dove stanno giocando sempre i soliti tre. E cioè Gabbia, Pavlovic e Tomori. De Winter ancora non convince e quindi Federico Gatti sarebbe un acquisto interessante.

Dall’altro lato invece Luciano Spalletti ha bisogno di un regista e di sicuro Samuele Ricci, che a Milan lo sta giocando, può tornare utile. L’affare non è detto che si faccia ma probabilmente si discute a uno scambio di prestiti e non a qualcosa di avventato dal calcio mercato di gennaio. Ricordiamo però che Federico Gatti al momento è fermo ai box per infortunio.

Staremo a vedere se le due compagini riusciranno a trovare una formula in grado di convincere tutti e che possa dunque far parlare di un doppio affare di calciomercato nella sessione di riparazione di gennaio.

Gestione cookie