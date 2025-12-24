Scambio Ricci-Gatti, si accende la voce di calciomercato tra Juventus e Milan

Juventus e Milan sembrano pronti a fare uno scambio con Federico Gatti in rosso-nero e Samuel Ricci in bianconero.

Potrebbe accadere nella sessione di gennaio di calciomercato. Le due società sono amiche e molto spesso riescono a fare anche affari. Si sono diverse volte parlate anche l’estate scorsa per Dusan Vlahovic.

In questo momento Massimiliano Allegri ha assolutamente bisogno di un centrale di difesa per dare anche un po’ di sostanza a un reparto dove stanno giocando sempre i soliti tre. E cioè Gabbia, Pavlovic e Tomori. De Winter ancora non convince e quindi Federico Gatti sarebbe un acquisto interessante.

Dall’altro lato invece Luciano Spalletti ha bisogno di un regista e di sicuro Samuele Ricci, che a Milan lo sta giocando, può tornare utile. L’affare non è detto che si faccia ma probabilmente si discute a uno scambio di prestiti e non a qualcosa di avventato dal calcio mercato di gennaio. Ricordiamo però che Federico Gatti al momento è fermo ai box per infortunio.

Staremo a vedere se le due compagini riusciranno a trovare una formula in grado di convincere tutti e che possa dunque far parlare di un doppio affare di calciomercato nella sessione di riparazione di gennaio.