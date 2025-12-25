Douglas Luiz torna a parlare di Juventus: “Ora sono felice”

Douglas Luiz torna a parlare di Juventus a pochi mesi dalla cessione, iniziata dalla sua avventura al Nottingham Forest di ritorno in Premier League.

Le parole del brasiliano non faranno sicuramente piacere dalle parti di Torino, dove lui è stato pagato molto senza rendere minimamente.

Il centrocampista brasiliano torna a parlare e lo rifà in un’intervista durante un evento benefico organizzato al Nottingham Forest, e come riportava tutti i media italiani.

Sottolinea: “Ho avuto un anno difficile alla Juventus, molti infortuni, tanta amarezza, ci sono stati molti cambiamenti difficili sia mentalmente che fisicamente. Quando sono arrivato qui però, ci sono stati tre allenatori diversi, è stato complicato trovare la forma giusta, perché ognuno ha avuto la sua mentalità. Cambiano il piano di gioco e lo stile di allenamenti, alcuni avevano allenatori più leggeri, altri più intensi, all’inizio è stato duro. Ora però qualcosa è cambiato, sono davvero felice, sono in un gran club con molti amici. Sono felice di essere qui, sia per il bene del club che per il mio, e spero di trovare il modo di tornare presto in forma“.

Douglas Luiz e quel sogno infranto per la Juventus

Douglas Luiz non può che essere considerato un suono infranto per la Juventus. Era arrivato con i favoriti dei pronostici, considerato uno dei centrocampisti più forti d’Europa e con una media voto più alta in Premier League, rapido, tecnico, di grande personalità, con i gol a assist.

Però a Torino non ha mai trovato la forma giusta, di fatto non ha mai avuto continuità, tanti infortuni e anche qualche rigore causato che fece molto discutere. Un calciatore che si è perso, che la Juventus ha deciso di cedere subito per evitare di fare il minusvalenza e di portarselo dietro per anni, come magari è accaduto con il connazionale di Arthur. Anche lui è arrivato a fronte di un esborso molto importante, anche lui è stato protagonista di un’involuzione clamorosa a Torino, come il connazionale.

Finora ha collezionato solo 6 presenze in Premier League e ne servono diverse ancora prima di far scattare l’obbligo di riscatto. Non è da escludere dunque che possa tornare alla prossima estate, anche se tutti a Torino sperano che alla fine rimanga in Inghilterra. C’è grande curiosità attesa per questa possibilità. Staremo a vedere quello che accadrà.

Di sicuro non passerà il rammarico di aver perso un calciatore molto forte che a Torino avrebbe potuto fare la differenza senza nessuna ombra di dubbio.