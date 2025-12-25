Pisa-Juventus: rischio out per Cabal, Conceicao, McKennie e Zhegrova, niente da fare per Gatti, Rugani e ovviamente Vlahovic

Pisa-Juventus è una gara che non va sottovalutata, dopo due belle vittorie contro Bologna e Roma, anche perché i bianconeri si presentano a questa sfida con diverse defezioni.

Sono in dubbio Cabal Conceicao, McKennie e Zeghrova, mentre non ci saranno sicuramente Gatti, Rugani e ovviamente anche Dusan Vlahovic.

Partiamo dall’ultimo e cioè Edon Zeghrova, esterno d’attacco, dovrebbe recuperare dall’influenza patita in settimana che l’ha portato a fermarsi durante l’allenamento. Sarà come al solito in panchina a disposizione per pochi minuti. Spalletti spera di recuperare con Conceicao e Kenne e Cabal che però ancora oggi hanno fatto di vero indifferenziato per gestire anche l’allenamento. Spalletti convocherà i tre solo in caso di ottime situazioni fisiche.

Cabal proprio è quello che preoccupa di più. Anche lui ha preso un affaticamento muscolare dopo il problema che l’ha tenuto fuori da lungo e il problema dell’anno scorso da cui era rientrato per poi rifermarsi subito. Rientrerà invece dalla squalifica Koopmeiners se dovrebbe rimettersi in breccetto di sinistro con Kelly al centro per far riposare Bremer, già approvato dalla sfida con la Roma. E per non rischiare proprio nulla.