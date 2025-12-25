Rudiger alla Juventus, calciomercato si accende sui parametro zero

La Juventus sembra pronta a puntare su Antonio Rudiger, il calciomercato si accende sui parametro zero e cerca profili di esperienza per la squadra a disposizione di Luciano Spalletti.

Il centrale tedesco del Real Madrid probabilmente non rinnoverà e sicuramente è un’opzione interessante, considerando anche che il tecnico di Certaldo lo conosce bene visto che lo ha allenato alla Roma.

Secondo Libero i bianconeri sarebbero interessati a riportare in Italia il forte centrale difensivo con un passato alla Roma. Sicuramente però su di lui c’è il forte pressing di tanti altri club. Formerebbe con Gleison Bremer una coppia di centrali perfetti per rifondare la difesa.

Nato a Berlino il 3 marzo del 1993 compirà a breve 33 anni. Dopo due stagioni alla Roma è cresciuto in maniera esponenziale giocando a lungo tra Chelsea e Real Madrid. Quest’anno però Rudiger ha giocato molto poco a fronte anche di alcune problematiche fisiche che però non sono invalidanti per il proseguo della sua carriera.