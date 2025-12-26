Chi era Maria Sole Agnelli? Morta la sorella dell’Avvocato a 100 anni

È morta Maria Sole Agnelli, ma chi era? La sorella dell’avvocato aveva 100 anni e si è spenta proprio durante le feste.

Tragedia e lutto in casa Juventus per la scomparsa di uno degli ultimi rappresentanti della vecchia generazione in casa Agnelli.

Si è spenta in casa sua all’età di cento anni, a Torrimpietra, vicino a Roma, alla sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli. Maria Sole era nata il 9 agosto del 1925 a Villar Perosa, quattro anni dopo Gianni. Dalle prime nozze di Ranieri Campello della Spina, aveva avuto poi quattro figlie, cioè Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino.

Poi, dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabri era nato Edoardo. Era stata inoltre sindaca del comune di Campello, in Umbria, sul Campello sul Clitunno, per dieci anni, dal 60 al 70 dello scorso secolo. Inoltre, è stata presidentessa anche della Fondazione Agnelli, guidando diversi progetti della stessa. Era grandissima amante degli animali e in particolar modo dei cavalli che l’avevano portata a farne una ragione di vita. Ha conseguito anche diversi successi nel mondo dell’equitazione. Era un personaggio amatissimo, anche se meno conosciuto rispetto agli altri esponenti della famiglia.