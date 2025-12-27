Pisa-Juventus diretta streaming

Come fare per vedere Pisa-Juventus in diretta streaming? Tutte le informazioni in merito alla visione della partita.

Ricordando che è fondamentale evitare la pirateria, uno dei mali del calcio, vi invitiamo a seguire la gara in diretta streaming in maniera legale.

La partita sarà visibile sia su Sky che su DAZN, una delle tre gare trasmessa anche dalla rete satellitare. Su Sky sarà trasmessa la partita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251).

La potrete seguire sui vostri device mobili attraverso Sky Go, Now Tv e DAZN con l’applicazione. Su Diretta.it troverete invece la diretta testuale. Tutto quello che sarà al di fuori di questo è da considerarsi illegale e perseguibile per legge.