Pisa-Juventus formazioni ufficiali

di

Passiamo alle formazioni ufficiali di Pisa-Juventus gara che si disputa per l’anticipo di Serie A stasera all’Arena Garibaldi con fischio d’inizio alle 20.45.

Le due squadre si trovano di fronte a diverse assenze che non si possono non considerare per la partita di oggi.

spalletti in panchina
Pisa-Juventus formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Pisa-Juventus:

Pisa (3-5-2): Semper; A. Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; I. Tourè, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. All. Gilardino

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, K. Thuram, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz, Openda. All. Spalletti

