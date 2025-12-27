Pisa-Juventus formazioni ufficiali

Passiamo alle formazioni ufficiali di Pisa-Juventus gara che si disputa per l’anticipo di Serie A stasera all’Arena Garibaldi con fischio d’inizio alle 20.45.
Le due squadre si trovano di fronte a diverse assenze che non si possono non considerare per la partita di oggi.
Ecco le formazioni ufficiali di Pisa-Juventus:
Pisa (3-5-2): Semper; A. Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; I. Tourè, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. All. Gilardino
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, K. Thuram, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz, Openda. All. Spalletti