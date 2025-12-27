Pisa-Juventus: probabili formazioni e ultime dai campi, diretta streaming, arbitro e precedenti

Oggi è il giorno di Pisa-Juventus, si torna in campo subito dopo le feste di Natale con i bianconeri obbligati a vincere anche questa volta. Scopriamo tutto più da vicino.

Diventa interessante approfondire il match che significa tanto per la squadra bianconera ma anche per i toscani.

I bianconeri di Luciano Spalletti, reduci da due vittorie consecutive contro Bologna e Roma, non vogliono fermarsi alla ricerca di un successo che non solo allungherebbe la striscia ma proietterebbe la squadra in una zona di classifica molto interessante. Il Pisa, nonostante la sua posizione in graduatoria, è squadra che non va sottovalutata e che ha dato fastidio a tutte le big. Ma ora passiamo ad analizzare tutto da vicino.

Pisa-Juventus probabili formazioni

Andiamo dunque a leggere quelle che sono le probabili formazioni di Pisa-Juventus con entrambe le squadre alla ricerca di un undici in grado di affrontare il match ad alto livello.

Ecco le probabili formazioni:

Pisa (3-5-2): Semper; A. Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; I. Tourè, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. All. Gilardino

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cambiaso, K. Thuram, Locatelli, Kostic; McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Alberto Gilardino deve fare a meno di Akinsanmiro e Nzola che sono impegnati in Coppa d’Africa. Dall’altro lato Luciano Spalletti non avrà a disposizione Vlahovic, Gatti, Rugani e Cabal. Dovrebbero essere convocati Conceicao e Zhegrova che però non almeglio inizieranno in panchina. Ballottaggio Bremer-Kelly al centro col primo favorito sul secondo.

Pisa-Juventus diretta streaming

Pisa-Juvenus sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky oltre che su NOW. Potrete dunque seguirla anche in diretta streaming, legalmente, sui vostri dispositivi portatili come tablet, laptop e smartphone.

Su Sky sarà trasmessa la partita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251).

Pisa-Juventus arbitro

L’arbitro di Pisa-Pescara sarà Fabio Maresca, noto anche per il meme con Antonio Conte e il suo famoso “sempre tu Maresca”.

Ecco la squadra arbitrale:

Assistenti: Bercigli – Bahri

Quarto ufficiale: Perenzoni

VAR: Marini

AVAR: Abisso.

Fabio Maresca è nato a Napoli il 12 aprile del 1981 è dunque un arbitro molto giovane considerando anche da quando è protagonista ad alti livelli. In Serie A ci è arrivato nel 2014 ad appena 33 anni, in un Lazio-Bologna del 18 maggio, diventando internazionale nel 2020 con esordio in Irlanda-Finlandia del 6 settembre di quell’anno.

Pisa-Juventus precedenti

Per trovare i precedenti di Pisa-Juventus si deve scavare molto nel passato all’ultima stagione dei nerazzurri in Serie A cioè la 1990/91. A Pisa la gara si disputò il 13 gennaio del 1991 e terminò col risultato di 1-5. Grande protagonista della partita fu Pierluigi Casiraghi autore di una tripletta, siglò invece una doppietta Roberto Baggio. Di Diego Pablo Simeone il gol della bandiera dei nerazzurri.

Al ritorno a Torino invece la gara si giocò il 19 maggio del 1991 terminando invece col risultato di 4-2. Ancora protagonista Roberto Baggio con una doppietta, gli altri gol li siglarono Schillaci e Alessio. Per il Pisa in gol Neri e ancora Simeone.