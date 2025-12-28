Calciomercato Juventus, Maignan rimarrà solo un sogno a sentire Allegri

Mike Maignan è il sogno numero uno per la porta della Juventus, il calciomercato si infiamma anche se Max Allegri getta acqua sul fuoco.

Sono diversi i nomi che circolano, ma sono tutti concordi nel ritenere Maignan il profilo perfetto per prendersi la porta della Juventus nei prossimi anni.

Prima della sfida Milan-Verona ha parlato di questa situazione anche Max Allegri che ha voluto esprimere alcuni aspetti importanti del futuro del portiere francese: “È molto importante Mike come tutti i calciatori con una certa esperienza. Per mantenere il Milan ad alti livelli la società sta lavorando per il futuro. Sicuramente ci saranno rinnovi di contratto per dei giocatori decisamente importanti e questo credo che sia normale”.

Molto dipenderà però anche da come si andranno a incastrare diverse possibilità e soprattutto quale sarà la volontà del portiere in questione. Maignan è considerato uno degli estremi difensori più forti del mondo e sicuramente, superata una certa età, vorrà salire di livello per competere anche in Champions League cosa che però al momento nemmeno la Juve, come il Milan, potrebbe garantirgli. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime settimane.

Chi è Mike Maignan?

Mike Maignan è nato il 3 luglio del 1995 a Cayenna, nella Guyana francese. Un portiere dal fisico imponente, rapido, tecnico e abile nel giocare il pallone anche con i piedi, vero profilo del portiere moderno che riesce comunque a infondere anche sicurezza alla difesa, oltre a saper giocare molto bravo nel medio spazio.

È cresciuto nel Villiers nel 2009, quando ha ancora 14 anni, si trasferisce in Europa al Paris Saint-Germain, dove cresce fino al 2015, quando a 20 anni si decide non puntare sotto di lui e viene ceduto a Lille. Lì cresce esponenzialmente diventando un portiere di assoluto livello, guadagnandosi anche la maglia da titolare della Francia.

Rimane a Lille fino al 2021, quando poi approda al Milan, dove gioca con continuità da titolare da 5 stagioni. Portiere estremamente affidabile, intelligente, dotato di fisicità. Ha vinto un campionato francese, un campionato italiano, una Supercoppa e anche le Nations League, la maglia della Francia.

Staremo a vedere se la Juventus riuscirà a convincerlo, sicuramente farebbe un colpo importante in grado di dare qualcosa in più tra i pali e nell’evitare quei gol che alla fine dell’anno portano molti punti in classifica. Di certo sarebbe un grandissimo colpo per vedere la squadra bianconera tornare a dominare verso la parte alta della classifica in Italia così come in Europa.

