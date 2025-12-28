Senza Vlahovic 8 gare con 7 vittorie, un caso? Non credo proprio

Dusan Vlahovic è fuori ormai da un mese, cosa è cambiato alla Juventus? Si è tornati a vincere come non accadeva ormai da anni.

Un filotto di vittorie che dimostra come questa squadra possa puntare davvero a fare qualcosa di importante in classifica.

Partiamo dal concetto che anche a chi si pone come suo fervente detrattore, me medesimo, c’è dispiacere che l’assenza sia dovuta a un ko e che la invoca da tempo ma proprio per scelta tecnica. Fatto sta che i numeri parlano, i dati sono evidenti e c’è da fare una riflessione anche per il futuro.

Otto partite senza Dusan, sette vittorie e una sconfitta a Napoli contro il Napoli. Sono numeri, non ci sono giri di parole, non valgono quelli che dicono “eh ma Openda e David non stanno segnando valanghe di gol“, perché parlano i numeri, parlano i fatti non le chiacchiere e la volontà di andare a trovare una giustificazione.

Vlahovic per la Juventus è diventato ormai da tempo un problema e lasciarlo andare a parametro zero a giugno è l’unica soluzione possibile. Evitiamo di pensare a rinnovi che sarebbero solo controproducenti.