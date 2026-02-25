Juventus-Galatasaray 3-2, bianconeri fuori dopo un’impresa

Juventus-Galatasaray termina col risultato finale di 3-2 dopo i tempi supplementari, non basta un’impresa ai bianconeri per andare avanti in Champions.

Nel primo tempo la sblocca un rigore di Locatelli, nella ripresa arriva un rosso senza senso a Kelly che lascia i suoi in inferiorità numerica. Bianconeri che però fanno due gol con Gatti e McKennie trascinandosi ai supplementari dove però prendono le reti di Osimhen e Yilmaz.

Ecco il tabellino:

37′ rig. Locatelli (J); 70′ Gatti (J); 81′ McKennie (J); 105′ Osimhen (G); 118′ Yilmaz (G)

Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram (78′ Adzic), Locatelli, Koopmeiners; Conceicao (68′ Zhegrova), David (68′ Boga), Yildiz (103′ Miretti). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Gil, Rizzo. Allenatore: Spalletti

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai (59′ Boeye), Sanchez, Bardakci, Jakobs (87′ Elmali); Lemina (87′ Icardi), Torreira (102′ SIngo); Yilmaz, Gabriel Sara (72′ Gundogan), Lang (59′ Sane); Osimhen. A disposizione: Sen, Guvenc, Akgun, Kutucu, Asprilla, Ayhan. Allenatore: Buruk

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

VAR: Kwiatkowski (Polonia)

Ammoniti: Osimhen (G), Kelly (J), Sallai (G), Gabriel Sara (G)

Espulsi: Kelly (J)