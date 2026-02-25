Simulazione Bastoni, torna a parlare Kalulu: “Alla fine la squalifica è rimasta”

Pierre Kalulu è tornato a parlare della simulazione di Alessandro Bastoni durante la sfida Inter-Juventus che gli è costato un cartellino rosso e una squalifica.

Giocatore fondamentale per i bianconeri prima di quel momento non aveva mai saltato nemmeno un minuto in stagione.

Il difensore ha rilasciato delle dichiarazioni a L’Equipe specificando: “Frustrazione per il match? Ho spento il telefono per non andare ad alimentarla. Hanno parlato in molti, alla fine però la squalifica è rimasta. Meglio lasciare tutto alle spalle, non penso che però abbia influito sulla gara contro il Galatasaray. Abbiamo sbagliato la partita, non cerchiamo delle scuse”.

Poi aggiunge: “Sono stato tifoso anche io e so come funzionano le critiche, che nascono da frustrazioni sfogate oggi sui social prima di andare a dormire. Non va preso niente come personale, anche se ti criticano come persona. Se non voglio leggere certe cose non devo andare sui social nemmeno quando tutto va bene. Non ho bisogno che un utente mi giudichi”.

Conclude poi sul momento: “La stagione è davvero ricca di appuntamenti, come è normale nei grandi club. Ci sono speranze e ci viene chiesto di essere sempre e comunque all’altezza. Poi ci sono degli obiettivi e su quello vedremo a fine stagione”.