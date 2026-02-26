Carlo Pinsoglio rinnova con la Juventus, firma fino al 2027: “Rappresenta lo stile Juve”

Carlo Pinsoglio ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, la firma è arrivata oggi e lo vede prolungare fino al 2027.

Sul sito ufficiale della squadra bianconera è uscito un comunicato davvero pieno di belle parole nei confronti di questo straordinario personaggio.

Leggiamo che “tra Pinso e il club c’è un legame indissolubile”. Il calciatore è tornato nel 2017 ed è da nove stagioni il terzo portiere e anche uno degli uomini più importanti dello spogliatoio come ribadito da tutti gli allenatori che lo hanno avuto a disposizione. Nel comunicato, infatti, viene definito come “l’anima dello spogliatoio che rappresenta alla perfezione lo “stile Juve”.

“Un vero e proprio punto di riferimento per i compagni grazie alla leadership positiva, fonte inesauribile di energia e chiaro esempio di abnegazione e impegno”, così la società risponde specificando che il suo carisma continua a essere costante anche in futuro con questo rinnovo.

Il comunicato si conclude con quello che è stato un po’ il mantra di questa avventura per il portiere e cioè: “Dai un po’ eh, Pinso! Avanti insieme“. Non è da escludere che questo possa essere il primo anche di altri rinnovi nonostante si sia deciso di andare avanti stagione dopo stagione.

Chi è Carlo Pinsoglio?

Carlo Pinsoglio è nato a Moncalieri il 16 marzo del 1990, compirà dunque 36 anni tra pochi giorni. Cresciuto nelle giovanili bianconere viene considerato un punto di riferimento per il portiere, anche lui passato sotto la dura responsabilità di essere considerato uno di quelli che potevano diventare come Buffon.

Con i bianconeri vince nelle giovanili la Supercoppa Primavera e due volte il Torneo di Viareggio vincendo anche il premio come miglior portiere. Portiere di estrema affidabilità viene mandato in prestito per poi tornare a Torino magari anche per giocare. Tra Viareggio, Pescara, Vicenza, Modena, Livorno e Latina trova anche qualche infortunio serio che ne pregiudica l’ascesa. È così che le occasioni passano, ma senza dimenticare il passato.

Nel 2017 torna in bianconero e nonostante le pochissime presenze diventa leader negli spogliatoi sempre citato nel momento di dover fare i complimenti a qualcuno. La sua crescita è stata clamorosa a livello di personalità tanto da diventare il migliore amico di Cristiano Ronaldo, non uno qualunque, quando questi arriva a Torino per giocare in bianconero.

E oggi firma per andare avanti ancora con i bianconeri e insegnare a una squadra che prova a rinascere cosa significa davvero la parola Juventus. Perché oggi è evidente che qualcuno se l’è dimenticato.