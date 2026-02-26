Juventus-Galatasaray pagelle, bianconeri eroici: impresa sfiorata, ko solo ai supplementari

Le pagelle di Juventus-Galatasaray, ritorno dei play off di Champions League: il cuore non basta ai bianconeri in 10, crollo ai supplementari

Alzi la mano chi si aspettava una gara così della Juve.Impresa pazzesca dei bianconeri che in 10 chiudono i tempi regolamentari sul punteggio di 3-0. Il Galatasaray, poi, ai supplementari ne fa due e vola agli ottavi.

Ecco i voti:

Perin 5,5: Sostituisce Di Gregorio e lo fa bene, almeno fino al gol di Osimhen del 3-1. Il tiro del nigeriano non è irresistibile e gli passa tra le gambe.

Kalulu 7: Furente dopo il rosso e la squalifica, il difensore francese è semplicemente perfetto. Ottime chiusure e lettura impeccabile delle situazioni di gioco che gli permettono anticipi perfetti su Yilmaz e Jacobs. Anche assistman per il gol di Gatti. (108′ Openda sv).

Gatti 6: Il gol che tiene vive le speranze della Juve è di fatto l’unica cosa buona che fa in partita e che gli vale la sufficienza. Qualche sbavatura di troppo e l’errore in marcatura su Osimhen che poi segna.

Kelly 6.5: Siamo in difficoltà perché lascia in 10 i compagni di squadra ma solo per un abbaglio clamoroso dell’arbitro. Finché in campo, pressocché insuperabile.

McKennie 8: La versione umana del coltellino svizzero. Gioca in ogni ruolo possibile ed immaginabile e lo fa pure bene. Super nell’azione con Koop che porta poi al rigore, segna il gol del 3-0 che fa sognare l’Allianz. Imprescindibile.

Koopmeiners 7,5: Se sfidasse sempre il Galatasaray, la Juve avrebbe risolto i problemi a centrocampo con lui.Dopo la doppietta dell’andata, decisivo anche ieri sera: strappa la palla a Sanchez e dà di fatto il via all’azione del rigore poi è sua la sponda per il momentaneo 3-0.

Locatelli 8: Capitano non a caso. Se il pallone scotta ed è pesantissimo, lui si assume le responsabilità e risolve. E così realizza il rigore ma disputa una gara encomiabile, da leader e trascinatore. Esce meritatamente con la standing ovation dello Stadium. (108′ Kostic sv).

Thuram 5,5: Una prova di sostanza macchiata da quel pallonetto nosense che sarebbe valso il possibile 3-0. Perché, Khephren? Sa anche lui di aver sbagliato tanto da piangere in panchina dopo il cambio. (77′ Adzic 5,5: Il talento c’è, ma è ancora da sgrezzare. Ci mette qualità ma il suo apporto non può essere sufficiente).

Conceicao 6: Sulla corsia destra spesso è riuscito a scappare all’avversario ma ogni scelta finale, dall’ultimo passaggio al tiro, si è rivelata sbagliata. Insomma, deve fare di più. (66′ Zhegrova 4,5: Davanti al portiere, uno con la sua qualità, dovrebbe gonfiare la rete senza problemi. Ed invece sbaglia clamorosamente, un errore che pesa tantissimo.

David 6: Gioca con i compagni e lega il gioco, un fondamentale in cui sono davvero pochi migliori di lui. A fine primo tempo, però, si divora un gol clamoroso. (66′ Boga 5: Chiamato per dare vivacità all’attacco, perde un pallone sanguinoso che porta al gol di Osimhen).

Yildiz 6: Con la qualità che ha, è logico aspettarsi sempre la giocata giusta ed illuminante, magari il gol in grado di risolvere la gara. Ed invece è mancato proprio in questo sebbene abbia creato diverse occasioni interessanti. (102′ Miretti sv).

All. Spalletti 7,5: ribalta la squadra, la rivolta come un calzino in pochissimi giorni. Tantissimi i meriti dell’impresa sfiorata.