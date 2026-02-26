Juventus unita dopo il Galatasaray, parlano in tanti sui social: la scintilla si è riaccesa?

Dopo Juventus-Galatasaray la squadra si è ricompattata e la scintilla sembra essersi riaccesa, hanno parlato diversi calciatori.

Diventa interessante andare a leggere le parole di un gruppo che ha sfiorato un’impresa e che si è sentita defraudata da un errore arbitrale di cui ha fatto grandissima polemica anche Damien Comolli.

Francisco Conceicao: “Rispetto per questa maglia”

Chico Conceicao ha commentato la gara su Instagram, partita che non è riuscito a giocare al massimo, finendo per essere sostituito da Edon Zhegrova.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francisco Conceição (@francisco.conceicao7)

Queste le sue parole: “Fa male ieri, abbiamo dato tutto, rispettando questa maglia e questi colori. Grazie per il vostro incredibile supporto, insieme siamo più forti! Fino alla fine sempre“.

Kalulu: “Sono orgoglioso”

Anche Pierre Kalulu, che con un assist ha propiziato il gol di Federico Gatti, ha parlato della situazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierre Kalulu (@kalulu.jr)



“Difficile scrivere questo oggi… Nonostante l’eliminazione, sono davvero orgoglioso della gara. Abbiamo dato tutto e continueremo a dare tutto fino alla fine della stagione. Grazie per il vostro sostegno, l’atmosfera allo stadio era incredibile. Fino alla fine“, sottolinea.

Yildiz: “Orgoglioso del carattere”

Kenan Yildiz è uscito ieri tra gli applausi nonostante una partita non al suo livello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN YILDIZ (@kenanyildiz)

Ha specificato: “Orgoglioso del carattere che abbiamo mostrato, siamo orgogliosi dei nostri tifosi con il loro incredibile supporto”. Fino alla fine.