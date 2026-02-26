Osimhen alla Juventus, le parole di ieri confermano questa possibilità

Victor Osimhen alla fine ha deciso Juventus-Galatasaray, le sue parole prima e dopo la partita confermano la possibilità di vederlo presto in bianconero.

Non si tratta della solita indiscrezione, ma a far riflettere sono le parole del calciatore nigeriano prima e dopo la stessa partita.

Già aveva fatto capire tutto quello che pensava prima di scendere in campo, specificando che per lui sarebbe stato un onore vestire il bianconero in futuro e che anzi gli sarebbe proprio piaciuto. Una cosa che ha acceso i tifosi bianconeri, da sempre suoi grandi fan, ancor prima che iniziasse la partita.

E poi arriva la partita, una grande prestazione della Juventus e il gol decisivo proprio di Osimhen. E proprio in quel momento l’altro segale, l’attaccante nigeriano segna la rete decisiva ma decisa di non esultare. Quando gli chiedono il perché dopo la gara lui risponde a Prime video: “Sono contento per la vittoria, ma Spalletti ha avuto una parte importante nella mia vita e gli devo tanto. Esultare? Non c’era bisogno“.

E ora i sogni aumentano anche se ci sono dei noti ostacoli, ma sognare non costa nulla e dunque quest’estate siamo certi che si tornerà a parlare del possibile passaggio di Osimhen alla Juventus. Andiamo a scoprire quali sono le possibilità.

Osimhen alla Juventus? Ecco le possibilità quali sono

Il possibile approdo di Victor Osimhen alla Juventus a giugno non è però così facile come qualcuno spera. Ricordiamo infatti che il Napoli ha ceduto l’attaccante al Galatasaray l’estate scorsa inserendo una clausola che avrebbe impedito per due anni al ragazzo di giocare in Serie A. Una clausola, per alcuni, studiata ad hoc per evitare il suo passaggio alla Juventus.

Si tratta comunque, come visto tante volte in passato, di clausole che possono essere rigirate in futuro e che possono portare a una definizione differente da quello che ci aspettiamo. Non è da escludere dunque che si possa trattare anche col Napoli stesso.

L’altro ostacolo però è il Galatasaray, il vice presidente della squadra, Abdullah Kavukcu ha parlato in questi giorni a La Gazzetta dello Sport specificando che oggi il costo per acquistare l’attaccante è di 150 milioni di euro. Una cifra folle che i bianconeri non potranno sostenere, ma che magari potrà essere attutita da eventuali contropartite. Al Galatasaray piace Teun Koopmeiners, questo è noto a tutti, vedremo se si potrà trovare una quadratura che rimane difficile ma, come tutto, ovviamente non impossibile.