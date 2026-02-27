Bremer titolare in Roma-Juventus? I dubbi e le remore di Spalletti

Gleison Bremer sarà titolare in Roma-Juventus? Questo se lo stanno chiedendo tutti i tifosi della squadra bianconera che hanno comunque tirato un sospiro di sollievo.

Il difensore centrale, reduce da due interventi al ginocchio, si è fermato di nuovo per un problema muscolare contro il Galatasaray nella gara d’andata che gli ha fatto saltare il ritorno e la gara col Como di Serie A.

Il calciatore non aveva riportato nessun tipo di lesione muscolare, ma comunque il dolore accusato aveva obbligato alla massima precauzione per evitare che il problema potesse tornare protagonista. Così nel ritorno dei playoff di Champions League era sceso in campo ancora una volta Federico Gatti.

Difficile capire chi giocherà domenica contro la Roma perché comunque ci sono poi altre 11 partite da giocare e fondamentali per la qualificazione alla prossima Champions League. Anche se va detto che questa potrebbe essere proprio uno spareggio con la Roma che è avanti di quattro punti e tra l’altro gioca in casa. Sarà interessante capire quale sarà il punto di vista di Spalletti che dovrà decidere se scendere in campo con tutte le migliori risorse prendendosi anche qualche rischio nel viatico verso la fine di una stagione che si giocherà punto su punto ancora.

Due stagioni difficili per Bremer

Gleison Bremer ha vissuto due stagioni molto difficili per i noti problemi fisici che lo hanno accompagnato. Tutto inizia il 2 ottobre del 2024 quando si lesiona il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistra in una gara di Champions League proprio in un contrasto su quello che sarebbe stato un suo futuro compagno, Lois Openda.

Torna quest’anno esi ferma di nuovo per una lesione del menisco mediale dello stesso ginocchio che lo tiene fermo per due mesi. Tornato a ritmi altissimi il centrale brasiliano si è fermato di nuovo contro il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League per un problema muscolare alla coscia che per fortuna non è corrisposto a una lesione.

Al momento è difficile fare una previsione se sarà in campo contro la Roma di Gian Piero Gasperini anche se si proverà a forzare ovviamente se non ci saranno rischi in grado di pregiudicare il proseguo della sua stagione. Staremo a vedere cosa dirà il rettangolo verde di gioco e di certo sarà importante stare attenti ma cercare di averlo a disposizione perché la differenza con Federico Gatti è davvero evidente a tutti. Siamo certi che in campo potrà fare la differenza.