Casemiro alla Juventus, Calciomercato: colpo possibile a parametro zero

E se la Juventus rinforzasse il centrocampo con Casemiro? Nonostante i prossimi 34 anni il brasiliano del Manchester United arriverebbe a parametro zero.

Nelle possibilità di calciomercato in vista di giugno torna di moda un nome davvero molto interessante e in grado di stuzzicare il palato dei tifosi più raffinati.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che i bianconeri stiano davvero pensando al colpaccio per il calciatore brasiliano che va in scadenza e che piacerebbe anche al Milan, a diversi club della Premier League e alla solita Arabia Saudita. Il calciatore è sicuramente uno in grado di spostare gli equilibri e a giocare palla con una certa qualità.

Sebbene ci sia chi critica il fatto che il ragazzo sia troppo in là con gli anni, in molti si sono resi conto che i campioni, vedasi Cristiano Ronaldo e Luka Modric, in Italia viaggiano anche a carriera finita. Sebbene si tratti di due livelli differenti anche Casemiro è un calciatore di assoluto livello, abile a giocare rapidamente e con qualità.

Sicuramente il calciatore sarebbe felice di provare l’avventura in Italia dopo essere stato grandissimo protagonista sia in Liga che in Premier League. Questo colpo potrebbe riportare i bianconeri a giocare a tre in mezzo al campo, dando sostanza e quantità alla manovra. A Torino ci stanno riflettendo consci che negli ultimi anni sono mancati anche questi colpi e la squadra ha perso decisamente di personalità nello spogliatoio.

Casemiro, una carriera da numeri uno

Casemiro ha vissuto una carriera da vero numeri uno, un calciatore di quantità e di qualità che ha stupito fin dall’esordio riuscendo ad attirare l’attenzione dal punto di vista dei grandi club che a ripetizione hanno provato a prenderlo.

Nato a Sao Jose dos Campos il 23 febbraio del 1992 è un centrocampista difensivo molto europeo nonostante la sua nazionalità brasiliana. Uno che bada al sodo e lo fa con una tecnica però da sudamericano diventando play e anche difensore centrale quando necessario.

Cresciuto nelle giovanili del San Paolo viene acquistato nel 2013 dal Real Madrid che lo porta in Europa quando già da due anni vestiva la maglia della Selecao. Dopo un anno con poche presenze va a fare minuti in Superliga con il Porto per poi tornare e diventare tassello della squadra dei blancos. Dal 2022 gioca con il Manchester United.

Casemiro è anche viatico di brutti ricordi per la Juventus come quel 2-1 che di fatto apriva la strada alla debacle di Cardiff in una finale di Champions League contro il Real Madrid poi persa per 4-1.