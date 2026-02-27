Kostov alla Juventus, Calciomercato: per prenderlo servono 20 milioni

La Juventus è alla ricerca di calciatori di qualità in mezzo al campo, sul calciomercato è stato messo nel mirino Kostov.

Il calciatore costa circa 20 milioni di euro ed è attenzionato da diversi club in giro per l’Europa.

Secondo Sportal.sr il calciatore piace anche all’Inter e al Milan, ma per lui la Stella Rossa non si muove per meno di 20 milioni di euro. Un calciatore giovane e talentuoso che potrebbe esplodere già rapidamente perché pronto per il calcio che conta anche se ancora totalmente inesperto.

Si tratta di un centrocampista serbo classe 2008 che ha agilità e tecnica, bel tiro da fuori e soprattutto tempi di gioco. Serve attenzione e studio per riuscire a far partire il calciatore con la formula giusta cercando di esporsi poco dal punto di vista del mercato visto che sono diversi i calciatori arrivati nelle ultime stagioni.

Per il calciatore bisogna però evitare di rimanere fermi ad aspettare che scenda il prezzo se si vuole prendere. Questo perché, come già detto, la concorrenza è decisamente agguerrita. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime settimane.