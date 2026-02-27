Rinnovo Spalletti, Juventus: incontro fissato, countdown partito

Il rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus è cosa fatta, l’incontro tra le parti è già stato fissato e il countdown è partito.

Ormai non ci sono più dubbi, il tecnico sarà alla guida della squadra bianconera anche nelle prossime stagioni.

Giorgio Chiellini aveva parlato alla fine di Juventus-Galatasaray su SkySport, svelando qualcosa: “Non c’è nessun dubbio sul futuro di Luciano, ora purtroppo avremo qualche settimana libera in più e tempo per metterci a sedere, condividere i piani verso il futuro e formalizzare a tempo debito. Lui è sempre stato una priorità e mai un dubbio“.

Si parla per Luciano di un biennale che aprirebbe la strada verso un nuovo progetto che possa riportare i bianconeri alla vittoria. La sensazione è che il contratto non verrà rinnovato con una formula più lunga anche per volere del tecnico che non è più giovanissimo e vuole vedere il tutto passo dopo passo.

Staremo a vedere la scelta della società che ha dimostrato unione di intenti e grande soddisfazione, nonostante gli alti e i bassi, della squadra bianconera che vuole tornare a vincere qualcosa dopo un periodo molto lungo senza successi degni di nota.