Conferenza Gasperini, Roma-Juventus: “Sarà una gara aperta”

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus, le parole del tecnico parlano di una gara davvero molto aperta allo Stadio Olimpico domani.

Andiamo dunque a leggere tutte le parole del tecnico che sta vivendo una buona stagione alla guida dei giallorossi.

SPALLETTI – “Cerchiamo entrambi, anche se con situazioni differenti, di raggiungere il risultato con l’espressione del gioco delle nostre squadre. È sempre stato qualcosa che ci ha identificato, è un aspetto per noi molto importante e credo che domani sarà così entrambe cercheranno il risultato attraverso il gioco, con qualità e con poche speculazioni. Vogliamo entrambe vincere la partita”;

DYBALA – “Proviamo oggi, rispetto a ieri sta molto meglio, però non è nella condizione di poter giocare la partita”;

BIG MATCH – “Di recente abbiamo pareggiato contro Milan e Napoli, purtroppo abbiamo perso l’andata, vediamo domani. In altre partite non è che abbiamo perso sempre, altrimenti non saremo in questa posizione di classifica. È chiaro che ci manca la vittoria contro una di queste squadre, ma domani non dobbiamo pensare a questo. L’unica idea deve essere quella dell’interpretazione della gara, perché questo tipo di partite viaggiano spesso sul filo del rasoio”;

ROMA DIVERSA RISPETTO ALL’ANDATA? – “Eravamo un po’ rimaneggiati soprattutto dietro. Però è stata anche una buona partita da parte nostra, così come loro che hanno fatto un’ottima gara. È stata equilibrata fino alla fine, c’è stato anche un momento in cui abbiamo sperato di fare risultato. Domani sarà una partita fatta di momenti differenti. Il mese di gennaio è stato molto difficile per gli infortuni e spesso siamo stati in emergenza. Adesso entriamo in una fase in cui sarà importante dare continuità e cercare di fare dei filotti di vittorie”;

SOULÈ – “Lo valutiamo un po’ alla volta, non per questa settimana ma speriamo che per la prossima migliori, che possa aggregarsi con la squadra e ricominciare almeno ad allenarsi con continuità”;

4 PUNTI – “I quattro punti sono significativi per il nostro percorso, ma non sono determinanti per la gara. Credo che questa sarà una competizione che si deciderà molto più avanti. Bisogna però fare risultati per rimanere dentro, ma come ho già detto altre volte, speriamo di poterci giocare tutto nelle ultime domeniche, perché vuol dire che sei ancora lì. È impensabile che una squadra possa prendere il volo e decidere il campionato con largo anticipo”;

CALCIO ITALIANO – “Bisogna prendere atto e avere coscienza della realtà che non riguarda solo le coppe ma anche la Nazionale”.