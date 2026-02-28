Conferenza Kalulu, Roma-Juventus: “Felici se Spalletti resta”

Pierre Kalulu è stato protagonista della conferenza stampa di vigilia di Roma-Juventus, il difensore francese ha parlato al posto di Luciano Spalletti.

Come pattuito una settimana fa, quando Manuel Locatelli parlò ai microfoni della stampa, continua l’alternanza tra il tecnico e un calciatore dei bianconeri.

CHAMPIONS E SETTIMANA – “È stato importante per noi, penso che dopo la gara contro il Galatasaray il sentimento è un mix perché siamo dispiaciuti per l’eliminazione ma siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto vedere in campo. In questi giorni si sono alternati questi due aspetti”;

ROMA-JUVENTUS – “Siamo consapevoli che si tratta di una gara molto importante per noi, sappiamo che dopo ci saranno però altre undici gare. È uno scontro diretto e ha un po’ più di valore, ma abbiamo gli atteggiamenti giusti, consapevolezza della nostra forza e sappiamo che se facciamo il nostro andrà bene”;

RINNOVO SPALLETTI – “Deve decidere la società e non posso parlarne, però posso dire che tutta la squadra si sente bene con lui e sarebbe felice se rimanesse. Questo però non dipende da me”;

VAR E BASTONI – “Tutte le regole che possono aiutare il calcio mi trovano d’accordo. Purtroppo io sono stato protagonista di un cambiamento e vediamo se le cose cambieranno. Bastoni? Non ci siamo sentiti in privato. Come mi comporterò quando lo incontrerò? Non ci parlavamo tantissimo prima e cambierà pochissimo. Poi ci rivedremo magari tra sei mesi e spero di ottenere dei successi che cancellino tutto. Io non mi aspetto nulla da lui”;

FATICHE SUPPLEMENTARI – “Quando sei in meno ti sforzi di più anche dal punto di vista mentale, è normale. Noi siamo preparati per questi eventi, sappiamo che ogni volta si riparte da zero. Siamo pronti per dare il massimo e siamo intanto pronti a dare il massimo. Non penso a questo, vogliamo dare tutto e fare bene”;

PARTITE DI FEBBRAIO – “È stato un mese che a livello mentale ha dato segnali differenti. È difficile dire se rigiocherei una partita, ma sicuramente tra le tante vorrei rigiocare quella contro l’Atalanta. A dire il vero però pensare a queste gare fa solo del male”;

MIGLIORARE – “Dobbiamo essere efficaci in tutte le zone del campo, più di così, abbiamo sempre comandato le partite però dobbiamo essere più efficaci nel portare a casa punti”;

MALEN – “Lavoriamo sempre sugli attaccanti avversari, ma non cambiamo il modo di preparare la partita. La Roma davanti è forte e in un buon momento, mi aspetto una partita come fanno sempre a ritmi alti, una battaglia con tanti duelli. Sarà come quella dell’andata, ma sarà anche meglio per il fatto che le due squadre sono cresciute.