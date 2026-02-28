Roma-Juventus probabili formazioni, ultime dai campi: la scelta su Bremer, dubbio Perin-Di Gregorio

La Juventus, dopo l’impegno in Champions League e l’impresa sfiorata contro il Galatasaray, si rituffa nel campionato: è tempo di scontro diretto con la Roma

Il Galatasaray e la Champions League sono un ricordo: della gara dell’Allianz resta una Juve stoica che ha solo sfiorato un’impresa che sarebbe stata epica. In campionato la trasferta a Roma è uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Le ultime su Bremer.

Ecco le probabili:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Luciano Spalletti dovrebbe poter contare nuovamente su Bremer: il difensore brasiliano è ormai recuperato e prenderà il suo posto classico al centro della difesa. Il ballottaggio tra Perin e Di Gregorio dovrebbe alla fine premiare il primo.

Roma-Juventus, probabili formazioni: ultime dai campi per i bianconeri

Rispetto alla gara di Champions League contro il Galatasaray, Spalletti ritrova Bremer e Cambiaso, squalificato nella gara di mercoledì. Nel suo solito 4-2-3-1 il brasiliano tornerà al centro accanto a Kelly con Cambiaso a sinistra e Kalulu a destra. In mediana, squalificato Locatelli, dovrebbe toccare a Koopmeiners, brillante contro i turchi. L’olandese affiancherà Thuram.

In attesa di rivedere Vlahovic, quasi pronto, le chiavi dell’attacco saranno affidate a Jonathan David; alle spalle del canadese, un trio composto da Conceiçao, Yildiz e McKennie. Tra i pali ballottaggio tra Perin e Di Gregorio ma dovrebbe essere il primo ad essere confermato tra i pali dopo la prova buona contro il Galatasaray.

Roma-Juventus, probabili formazioni: ultime dai campi per i giallorossi

Gasperini deve fare a meno di Soulé, uno degli ex della gara, ancora alle prese con i problemi legati alla pubalgia, ma anche di El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk. Capitolo a parte Dybala: la Joya proverà a farcela per essere in campo contro la sua ex squadra ma i dubbi saranno sciolti solo a poche ore dalla gara.

Nel 3-4-2-1 d’ordinanza, Mancini, Ndicka ed Hermoso davanti a Svilar. Celik e Wesley esterni a tutta fascia con Cristante e Koné al centro. Alle spalle di Malen unica punta toccherà a Zaragoza e Pellegrini, con Dybala eventualmente pronto a subentrare in caso fosse disponibile.