Ultime dai campi, Perin confermato al posto di Di Gregorio in Roma-Juventus

Mattia Perin sarà confermato al posto di Michele Di Gregorio in Roma-Juventus, questo e altro nelle ultime dai campi per la gara di domani sera allo Stadio Olimpico.

I bianconeri sono di fronte a un viatico decisivo in stagione ormai fuori sia dalla Coppa Italia che dalla Champions League non possono mancare il quarto posto.

Come nella gara di ritorno dei sedicesimi di coppa anche contro la Roma dovrebbe essere schierato titolare tra i pali l’ex portiere del Genoa in favore di quello che è stato finora il titolare. Le cattive prestazioni hanno portato l’ex Monza a vivere un’involuzione a cui si deve porre rimedio con un po’ di riposo e gestione delle risorse.

Le ultime dai campi danno quindi questa decisione come fatta anche se sappiamo che con Luciano Spalletti le cose possono cambiare da un momento all’altro, non ci stupiremo dunque di vedere contraddette queste indicazioni con Di Gregorio pronto a tornare titolare.

Andiamo dunque a scoprire le ulteriori informazioni sulla squadra e su quali dovrebbero essere i titolari al fischio d’inizio contro la Roma di Gian Piero Gasperini in una gara da vincere per evitare di complicare, quasi irrimediabilmente, la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Ultime dai campi per Roma-Juventus

Chi sicuramente non ci sarà in Roma-Juventus è Manuel Locatelli che da diffidato è stato ammonito nell’ultima gara contro il Como di Cesc Fabregas. Al suo posto dovrebbe essere inserito l’olandese Teun Koopmeiners che ha fatto male contro i lariani, come tutta la squadra, ma che ha dato segnali positivi con la doppietta a Istanbul e una buona gara al ritorno dei playoff di Champions League.

Davanti sono sicuri del posto Chico Conceicao, Weston McKennie e Kenan Yildiz che agiranno dietro la solita unica punta che di certo non sarà Lois Openda, che probabilmente sarà Jonathan David ma che a sorpresa potrebbe essere anche Jeremie Boga.

La Roma schiererà la migliore formazione possibile con il classico 3-4-2-1 di Gasperiniana prova. Davanti a Svilar ci sarà quella che ormai è la difesa a tre titolare formata da Ghilardi, Ndicka e Mancini. Sulle corsie si muoveranno a tutta fascia da una parte Wesley e dall’altra Celik mentre in mezzo ci saranno Konè e Cristante. Davanti Malen sarà appoggiato da Pellegrini e Pisilli. Non dovrebbero esserci dubbi con l’unica possibilità di cambiamento vista nell’inserimento di Zaragoza al posto di Pisilli stesso. Staremo a vedere quello che accadrà nella partita di domani.